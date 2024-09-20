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Будут ли выдворять мужчин мобилизационного возраста из ЕС в Украину: что говорят в Брюсселе

Фото: Мужчин мобилизационного возраста из ЕС в Украину не будут выдворять (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Европейском Союзе невозможно применение дифференцированного подхода к украинским беженцам на основании их пола, возраста или военнообязанности.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью "Радио Свобода".

"Это невозможно согласно Директиве о временной защите (документ, регулирующий статус украинских беженцев на территории ЕС, - ред.)", - сообщила еврокомиссар.

На уточняющий вопрос, помог бы ЕС Украине вернуть ее мужчин призывного возраста из-за границы, Йоганссон отметила, что никого не будут выдворять с территории Евросоюза принудительно.

"Мы поддержим тех, кто хочет вернуться в Украину, и мы обсудим с украинскими властями и украинским правительством, как сделать это наилучшим образом. Мы никого не будем выбрасывать из ЕС", - сказала Йоханссон.

Украинские мужчины в ЕС

По оценке ООН, по состоянию на 19 августа 2024 года количество мигрантов из Украины в мире достигло 6,739 млн человек. Из них 6,168 млн беженцев зафиксировано в Европе и 0,571 млн беженцев за пределами Европы.

По данным опроса агентства ООН, большинство составляют женщины (78%), средний возраст респондентов составлял 46 лет.

https://me.gov.ua/

Вопрос о выдворении украинских мужчин мобилизационного возраста ставился как представителями украинской власти, так и европейскими чиновниками.

В начале сентября посол Украины в Чехии Василий Зварич заявил, что Чехия не будет принудительно возвращать в Украину мужчин мобилизационного возраста.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что его страна не поддерживает украинских мужчин, пытающихся укрыться от мобилизации в Украине, сидя за границей.

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