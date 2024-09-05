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Чехія не повертатиме українців примусово, - посол

Чехія, Четвер 05 вересня 2024 22:39
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Чехія не повертатиме українців примусово, - посол Фото: Чехія не повертатиме українців примусово (facebook.com alex kumpan)
Автор: Каріна Левицька

Чехія не повертатиме примусово в Україну чоловіків. Особливо тих, які вже мобілізаційного віку.

Про це заявив посол України в Чехії Василь Зварич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Я скажу і заспокою усіх, що тут не йдеться про якісь примусові заходи із повернення українців в Україну - тих, особливо, які мобілізаційного віку. Звісно, мотивація - це свідомість кожного громадянина України", - наголосив посол

Він зауважив, що на думку Чехії, що всі громадяни України незалежно від місця проживання мають один обов’язок перед державою - це захист Вітчизни.

"Звичайно, це вибір кожного громадянина, який із тих чи інших причин опинився за межами своєї країни. Наше завдання як держави - це створити умови громадянам, які хочуть захищати свою державу в Україні, створити всі умови для такого повернення", - пояснив Зварич.

Зауважимо, що за інформацією МВС Чехії, в країні постійно чи тимчасово проживають 253 тисячі чоловіків з України. Серед них тих, хто перебуває у Чехії за візою тимчасового захисту і є віком від 18 до 65 років - понад 95 тисяч.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що його країна не підтримує українських чоловіків, які намагаються сховатися від мобілізації в Україні, сидячи за кордоном.

Також очільник зовнішньополітичного відомства, якого цитує видання Novinky, наголосив, що можливості його країни обмежені, коли йдеться про примусове повернення українських громадян на Батьківщину.

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Чехія Мобілізація в Україні
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