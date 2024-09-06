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Кількість мігрантів з України швидко зростає. НБУ назвав причину

Україна, П'ятниця 06 вересня 2024 13:09
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Кількість мігрантів з України швидко зростає. НБУ назвав причину Фото: Україну за місяць залишило 160 тисяч осіб через відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Складна енергетична ситуація в липні 2024 року зумовила збільшення міграції за кордон. З початку року кількість мігрантів зросла майже на 400 тис. осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (вересень 2024 року).

За оцінкою ООН, станом на 19 серпня 2024 року кількість мігрантів з України у світі сягнула 6,739 млн осіб, тоді як місяць тому 6,58 млн осіб (тобто кількість зросла на 160 тисяч).

Кількість мігрантів з України швидко зростає. НБУ назвав причину

Найбільше українських мігрантів у Німеччині (1,1 млн), Польщі (976 тис.) та Чехії (361 тис.).

Кількість мігрантів з України швидко зростає. НБУ назвав причину

Водночас, як зазначають в НБУ, країни-реципієнти українських мігрантів поступово посилюють умови їх перебування:

  • у Польщі створюють умови з переходу з поточного тимчасового захисту на тимчасове проживання, з липня 2024 року для більшості скасовано одноразову допомогу в 300 злотих на проживання та допомоги в розмірі 40 злотих на проживання та харчування в приватних будинках;
  • у Чехії вводиться обмеження проживання в державному гуманітарному житлі не більше 150 днів, після чого діють стандартні умови оренди;
  • у Німеччині найнижчий рівень зайнятості серед українців у ЄС через значні виплати під час навчанні, тому їх планують переглянути. Також жорсткіше регулюватимуть відмову від роботи.

Прогноз щодо мігрантів

У липні НБУ погіршив очікування щодо міграції. НБУ очікує, що у 2024-2025 роках очікується подальший відплив мігрантів за кордон (близько 400 та 300 тис. осіб відповідно). Це припущення погіршено у зв'язку зі значною руйнацією української енергетичної системи, що супроводжується тривалими відключеннями е/е та посилює ризики для опалювального сезону.

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