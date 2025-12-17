Чи відправить Італія своїх військових в Україну? Мелоні дала остаточну відповідь

Італійська прем'єр-міністр Джорджія Мелоні заявила, що Італія не направлятиме війська в Україну, але продовжуватиме політичну та військову підтримку Києва і тиск на Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
Вона наголосила, що позиція Італії визначається чітким обмеженням: продовження підтримки України без залучення італійських військ на українську територію.
"Я повторюю: Італія не буде відправляти війська в Україну", - підкреслила Мелоні.
Італійський прем'єр зробила цю заяву з одночасним запевненням у безперервності політики, заявивши, що Італія "не покине Україну в цей найделікатніший момент".
Видання зауважує, що ця позиція відповідає позиції Мелоні протягом усього 2025 року. Вона неодноразово відхиляла пропозиції Франції та Британії щодо розгортання європейських військ, називаючи їх "складними у реалізації та сумнівними в ефективності".
Натомість італійські чиновники віддають перевагу зовнішньому моніторингу, навчанню українських військ за межами України та інституційним гарантіям без постійної присутності військ.
Нагадаємо, Мелоні повідомила, що Італія підтримує використання заморожених російських активів для репараційного кредиту Україні. Водночас вона наголосила, що це має бути зроблено "на міцній правовій основі".
Зазначимо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що США готові надати Україні гарантії безпеки, які є аналогом 5 статті Північноатлантичного договору. Politico з посиланням на джерела написало про те, що така пропозиція дійсна, тільки якщо домовленість узгодять до Різдва.