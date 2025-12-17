RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Отправит ли Италия своих военных в Украину? Мелони дала окончательный ответ

Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мелони (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Итальянский премьер-министр Джорджия Мелони заявила, что Италия не будет направлять войска в Украину, но будет продолжать политическую и военную поддержку Киева и давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Она подчеркнула, что позиция Италии определяется четким ограничением: продолжение поддержки Украины без привлечения итальянских войск на украинскую территорию.

"Я повторяю: Италия не будет отправлять войска в Украину", - подчеркнула Мелони.

Итальянский премьер сделала это заявление с одновременным заверением в непрерывности политики, заявив, что Италия "не покинет Украину в самый деликатный момент".

Издание отмечает, что эта позиция соответствует позиции Мелони в течение всего 2025 года. Она неоднократно отклоняла предложения Франции и Великобритании по развертыванию европейских войск, называя их "сложными в реализации и сомнительными в эффективности".

Вместо этого итальянские чиновники отдают предпочтение внешнему мониторингу, обучению украинских войск за пределами Украины и институциональным гарантиям без постоянного присутствия войск.

 

Напомним, Мелони сообщила, что Италия поддерживает использование замороженных российских активов для репарационного кредита Украине. В то же время она подчеркнула, что это должно быть сделано "на прочной правовой основе".

Отметим, ранее в СМИ появилась информация, что США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, которые являются аналогом 5 статьи Североатлантического договора. Politico со ссылкой на источники написало о том, что такое предложение действительно, только если договоренность согласуют до Рождества.

УкраинаИталияВойна в Украине