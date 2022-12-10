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Будівлю Миколаївської облдержадміністрації, яка постраждала від обстрілу, ймовірно, знесуть, - Кім

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Миколаїв, Субота 10 грудня 2022 11:17
Будівлю Миколаївської облдержадміністрації, яка постраждала від обстрілу, ймовірно, знесуть, - Кім Фото: зруйнована Миколаївська облдержадміністрація (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

Будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації, зруйновану в березні внаслідок ракетного удару російської армії, мабуть, знесуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма у коментарі "Радіо Свобода".

За словами Кіма, будівля ОВА не підлягає відновленню.

"На жаль, є експертиза, що вона (будівля - ред.) не підлягає відновленню. На рішення облради буде винесено питання про його списання та списання майна, яке там було втрачено. Я думаю, що це призведе до його знесення та нового будівництва" , – зазначив він.

Нагадаємо, російські війська 29 березня завдали ракетного удару по Миколаївській обласній державній адміністрації (ОДА). Після атаки стало відомо, що під завалами перебувають люди.

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Миколаївська область Областная государственная администрация ракетный удар
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