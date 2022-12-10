Будівлю Миколаївської облдержадміністрації, яка постраждала від обстрілу, ймовірно, знесуть, - Кім

За словами Кіма, будівля ОВА не підлягає відновленню.

"На жаль, є експертиза, що вона (будівля - ред.) не підлягає відновленню. На рішення облради буде винесено питання про його списання та списання майна, яке там було втрачено. Я думаю, що це призведе до його знесення та нового будівництва" , – зазначив він.