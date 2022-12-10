Будівлю Миколаївської облдержадміністрації, яка постраждала від обстрілу, ймовірно, знесуть, - Кім
Будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації, зруйновану в березні внаслідок ракетного удару російської армії, мабуть, знесуть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма у коментарі "Радіо Свобода".
За словами Кіма, будівля ОВА не підлягає відновленню.
"На жаль, є експертиза, що вона (будівля - ред.) не підлягає відновленню. На рішення облради буде винесено питання про його списання та списання майна, яке там було втрачено. Я думаю, що це призведе до його знесення та нового будівництва" , – зазначив він.
Нагадаємо, російські війська 29 березня завдали ракетного удару по Миколаївській обласній державній адміністрації (ОДА). Після атаки стало відомо, що під завалами перебувають люди.
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