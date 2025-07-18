Чи відмовиться Китай від придбання російської нафти, як Індія: експерт дав прогноз

Експерт пояснив, що усі розмови про можливість розриву відносин Китаю та Росії можна вважати надуманими. Москва вже стала сателітом Пекіну.

"Справа в тому, що на даний час вже і в рамках БРІКС, точніше, тої частини БРІКС, яка називається "вісь зла" існує внутрішня система: і банк розвитку, і визначена валюта, яка може працювати як розрахункова. Тому зрозуміло, що в цьому відношенні Китай не піде на розрив відносин. Він буде працювати максимально довго, бо навіть в нинішній ситуації це вигідно", - пояснив він.

Безсмертний нагадав, що не так давно Пекін та Вашингтон змогли врегулювати митно-тарифні відносини. Тому малоймовірно, що навіть після того, як спливе 50 днів, президент США Дональд Трамп піде на запровадження мит проти Китаю за купівлю російської нафти.

"І не випадково 50 днів, не випадково Сенат і прийняття рішення відтерміновано на осінь. Ну, в разі якщо Китай "піде на арапа" і спробує якось реалізувати в тому числі свої подальші імперські плани, то очевидно, що США в запасі будуть мати цей інструмент. Але виходячи з нинішньої ситуації, достатньо складно прогнозувати, що Трамп піде на такі кроки", - резюмував експерт.