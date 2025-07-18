Откажется ли Китай от приобретения российской нефти, как Индия: эксперт дал прогноз

Эксперт пояснил, что все разговоры о возможности разрыва отношений Китая и России можно считать надуманными. Москва уже стала сателлитом Пекина.

"Дело в том, что в настоящее время уже и в рамках БРИКС, точнее, той части БРИКС, которая называется "ось зла", существует внутренняя система: и банк развития, и определенная валюта, которая может работать как расчетная. Поэтому понятно, что в этом отношении Китай не пойдет на разрыв отношений. Он будет работать максимально долго, потому что даже в нынешней ситуации это выгодно", - пояснил он.

Бессмертный напомнил, что не так давно Пекин и Вашингтон смогли урегулировать таможенно-тарифные отношения. Поэтому маловероятно, что даже по истечении 50 дней президент США Дональд Трамп пойдет на введение пошлин против Китая за покупку российской нефти.

"И не случайно 50 дней, не случайно Сенат и принятие решения отсрочено на осень. Ну, в случае если Китай "пойдет на арапа" и попытается как-то реализовать в том числе свои дальнейшие имперские планы, то очевидно, что США в запасе будут иметь этот инструмент. Но исходя из нынешней ситуации, достаточно сложно прогнозировать, что Трамп пойдет на такие шаги", - резюмировал эксперт.