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Чи відмовиться Китай від придбання російської нафти, як Індія: експерт дав прогноз

Україна, П'ятниця 18 липня 2025 17:29
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Чи відмовиться Китай від придбання російської нафти, як Індія: експерт дав прогноз Ілюстративне фото: Китай дуже сильно пов'язаний з Росією (Getty Images)
Автор: Антон Корж, Дмитро Олійник

Індія, Бразилія та Туреччина можуть відмовитися від придбання російської нафти через загрозу вторинних санкцій США. А ось Китай цього не зробить та на розрив економічних відносин не піде, оскільки занадто сильно вже пов'язаний із Росією.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив історик і дипломат Роман Безсмертний.

Експерт пояснив, що усі розмови про можливість розриву відносин Китаю та Росії можна вважати надуманими. Москва вже стала сателітом Пекіну.

"Справа в тому, що на даний час вже і в рамках БРІКС, точніше, тої частини БРІКС, яка називається "вісь зла" існує внутрішня система: і банк розвитку, і визначена валюта, яка може працювати як розрахункова. Тому зрозуміло, що в цьому відношенні Китай не піде на розрив відносин. Він буде працювати максимально довго, бо навіть в нинішній ситуації це вигідно", - пояснив він.

Безсмертний нагадав, що не так давно Пекін та Вашингтон змогли врегулювати митно-тарифні відносини. Тому малоймовірно, що навіть після того, як спливе 50 днів, президент США Дональд Трамп піде на запровадження мит проти Китаю за купівлю російської нафти.

"І не випадково 50 днів, не випадково Сенат і прийняття рішення відтерміновано на осінь. Ну, в разі якщо Китай "піде на арапа" і спробує якось реалізувати в тому числі свої подальші імперські плани, то очевидно, що США в запасі будуть мати цей інструмент. Але виходячи з нинішньої ситуації, достатньо складно прогнозувати, що Трамп піде на такі кроки", - резюмував експерт.

Ультиматум Трампа

Нагадаємо, 14 липня Трамп попередив, що країни, які купують російські енергоресурси, можуть зіткнутися з вторинними санкціями. Проте їх введуть у випадку, якщо протягом 50 днів російський диктатор Володимир Путін не погодиться на мирну угоду з Україною.

Запровадження американських тарифів може серйозно вплинути на експорт російської нафти до Китаю, Індії та Туреччини. Це основні покупці російських енергоресурсів. Перші результати вже є: в Індії, яка вважається одним з найбільших імпортерів, висловили готовність замінити російську нафту у випадку санкцій Трампа.

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