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Откроют ли пляжи в Одессе на летний сезон: ответ главы ОВА

Одесса, Суббота 30 марта 2024 18:23
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Откроют ли пляжи в Одессе на летний сезон: ответ главы ОВА Фото: в Одессе планируют открыть пляжи на летний сезон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Одесские пляжи планируют открыть на летний сезон, однако перед этим их должны проверить на безопасность.

Об этом рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Вы так называете - "пляжный сезон", мы немного по-другому видим. Это для оздоровления наших семей, семей наших воинов. Ребята, которые находятся на нуле и бывают также в отпуске, приезжают и могут оздоровиться. Это первая причина", - объяснил Кипер.

В прошлом году в конце лета в Одессе открыли для посещения шесть пляжей. По словам главы ОВА, к ограничению открытых пляжей в частности привели - образовавшиеся в городе стихийные пляжи.

"Они были опасны, поэтому было принято решение оборудовать те пляжи, которые могут дать возможность людям пройти те солнечные оздоровления после проверки всеми службами, взрывными и другими, и если рядом есть укрытия", - добавил глава ОВА.

По этому сезону Кипер отметил, что после майских праздников на одесских пляжах снова станет больше людей.

Чтобы открыть пляжи, по его словам, нужно проработать этот вопрос с городскими властями, военным руководством и другими службами.

"Алгоритм есть, понимаем, как это делать. Надеемся, что составляющая безопасности в Одессе, в последнее время в Одессе очень напряженно все с этим, но по возможности будем открывать", - отметил он.

В прошлом году перед открытием пляжей Одесская ОВА заявила, что пляжи должны быть безопасными для посетителей.

В то же время пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что военные считают такое решение неуместным, поскольку побережье Черного моря - это линия обороны.

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Одесса пляжі
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