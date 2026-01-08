ua en ru
Чт, 08 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Чи віддасть Польща російського археолога Україні: позиція прокуратури

Польща, Четвер 08 січня 2026 18:43
UA EN RU
Чи віддасть Польща російського археолога Україні: позиція прокуратури Фото: Польща розглядає можливість екстрадиції російського археолога, затриманого за розкопки в Криму (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

У Польщі затримали російського археолога з Ермітажу Олександра Бутягіна. Прокуратура підтримує запит України про його екстрадицію, суд найближчим часом має ухвалити рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

У першій половині грудня Агенство внутрішньої безпеки Польщі затримала відомого російського археолога та високопоставленого співробітника Ермітажу Олександра Бутягіна. Його підозрюють у проведенні незаконних археологічних робіт на території окупованого Криму.

До районного суду Варшави вже подано запит про екстрадицію, і прокуратура підтримує позицію України.

"Екстрадиція є необхідною для притягнення до відповідальності за злочини на території Криму", - зазначили у відомстві.

Наразі суд отримав електронну версію документів, а оригінали та переклади очікуються найближчим часом.

Разом із запитом слідчі подали клопотання про продовження утримання під вартою росіянина, адже чинний термін закінчується вже в понеділок.

Суд призначить слухання справи про екстрадицію, яка стосуватиметься лише законності передачі затриманого Україні.

"Остаточне рішення про екстрадицію ухвалює Міністрство юстиції, після оцінки всіх юридичних аспектів", - пояснив представник суду.

Затримання Бутягіна стало наслідком розслідування незаконної діяльності на території анексованого Криму, що викликало міжнародний резонанс.

Попередні повідомлення свідчать, що Кремль розкритикував Польщу за затримання як "правову тиранію", а британські експерти обговорюють правомірність таких дій.

Нагараємо, що Україна звернулася до Польщі з проханням екстрадувати російського археолога Олександра Бутягіна, затриманого у Варшаві співробітниками Агентства внутрішньої безпеки, через незаконні розкопки в окупованому Криму.

За даними правоохоронців, група російських археологів під керівництвом завідувача відділу археології московського музею проводила роботи на території "Стародавнього міста Пантікапей" в Керчі, що є порушенням закону. Поліція вже оголосила підозру організатору цих розкопок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Крим Польща Прокуратура
Новини
"Запоріжсталь" зупинив роботу через масований удар Росії по енергетиці
"Запоріжсталь" зупинив роботу через масований удар Росії по енергетиці
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка