Знищує історичну спадщину в Криму: російському археологу оголошено підозру
У Криму викрито незаконні археологічні розкопки, які можуть зруйнувати унікальну культурну спадщину України. Поліція оголосила підозру організатору розкопок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
Правоохоронці встановили, що група російських археологів під керівництвом завідувача відділу археології московського музею проводить незаконні розкопки на території "Стародавнього міста Пантікапей" в Керчі.
Ці дії призвели до часткового руйнування унікального архітектурно-археологічного комплексу, що є важливою культурною спадщиною України.
У поліції вказали, що розкопки почалися після окупації Криму у 2014 році, а метою було незаконне вилучення цінних артефактів. Попри заборону, роботи тривають і завдають непоправної шкоди історичним об’єктам.
"Зокрема, злочинні дії фігуранта призвели до часткового руйнування архітектурно-археологічного комплексу "Стародавнє місто Пантікапей", - йдеться у повідомленні.
Наразі російському музейнику повідомлено про підозру за статтею про незаконне проведення археологічних робіт і руйнування культурної спадщини. За ці дії йому загрожує до 5 років в’язниці.
Правоохоронці наголошують, що такі злочини становлять загрозу для історії та культури України.
Фото: росіяни проводять незаконні розкопки в Керчі (npu.gov.ua)
Розграбування культурної спадщини України
Нагадаємо, раніше правоохоронці зібрали докази щодо громадянина РФ, який незаконно займається розграбуванням культурної спадщини України в тимчасово окупованому Криму. Експерти оцінюють збитки від його діяльності у понад 200 млн гривень.
Крім того, Росія під час великої війни систематично викрадає та знищує унікальні об'єкти культурної та історичної спадщини на Херсонщини та в інших регіонах України.
Тим часом у ГУР оприлюднили дані про російських музейників, які сприяють викраденню українських культурних цінностей на окупованих територіях. Серед них - організатори виставок і пропагандистських заходів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.