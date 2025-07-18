Знищує історичну спадщину в Криму: російському археологу оголошено підозру

У Криму викрито незаконні археологічні розкопки, які можуть зруйнувати унікальну культурну спадщину України. Поліція оголосила підозру організатору розкопок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Правоохоронці встановили, що група російських археологів під керівництвом завідувача відділу археології московського музею проводить незаконні розкопки на території "Стародавнього міста Пантікапей" в Керчі.

Ці дії призвели до часткового руйнування унікального архітектурно-археологічного комплексу, що є важливою культурною спадщиною України.

У поліції вказали, що розкопки почалися після окупації Криму у 2014 році, а метою було незаконне вилучення цінних артефактів. Попри заборону, роботи тривають і завдають непоправної шкоди історичним об’єктам.

"Зокрема, злочинні дії фігуранта призвели до часткового руйнування архітектурно-археологічного комплексу "Стародавнє місто Пантікапей", - йдеться у повідомленні.

Наразі російському музейнику повідомлено про підозру за статтею про незаконне проведення археологічних робіт і руйнування культурної спадщини. За ці дії йому загрожує до 5 років в’язниці.

Правоохоронці наголошують, що такі злочини становлять загрозу для історії та культури України.

Фото: росіяни проводять незаконні розкопки в Керчі (npu.gov.ua)