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Знищує історичну спадщину в Криму: російському археологу оголошено підозру

П'ятниця 18 липня 2025 15:32
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Знищує історичну спадщину в Криму: російському археологу оголошено підозру Фото: у Криму росіяни проводять незаконні розкопки (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Криму викрито незаконні археологічні розкопки, які можуть зруйнувати унікальну культурну спадщину України. Поліція оголосила підозру організатору розкопок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Правоохоронці встановили, що група російських археологів під керівництвом завідувача відділу археології московського музею проводить незаконні розкопки на території "Стародавнього міста Пантікапей" в Керчі.

Ці дії призвели до часткового руйнування унікального архітектурно-археологічного комплексу, що є важливою культурною спадщиною України.

У поліції вказали, що розкопки почалися після окупації Криму у 2014 році, а метою було незаконне вилучення цінних артефактів. Попри заборону, роботи тривають і завдають непоправної шкоди історичним об’єктам.

"Зокрема, злочинні дії фігуранта призвели до часткового руйнування архітектурно-археологічного комплексу "Стародавнє місто Пантікапей", - йдеться у повідомленні.

Наразі російському музейнику повідомлено про підозру за статтею про незаконне проведення археологічних робіт і руйнування культурної спадщини. За ці дії йому загрожує до 5 років в’язниці.

Правоохоронці наголошують, що такі злочини становлять загрозу для історії та культури України.

Фото: росіяни проводять незаконні розкопки в Керчі (npu.gov.ua)

Розграбування культурної спадщини України

Нагадаємо, раніше правоохоронці зібрали докази щодо громадянина РФ, який незаконно займається розграбуванням культурної спадщини України в тимчасово окупованому Криму. Експерти оцінюють збитки від його діяльності у понад 200 млн гривень.

Крім того, Росія під час великої війни систематично викрадає та знищує унікальні об'єкти культурної та історичної спадщини на Херсонщини та в інших регіонах України.

Тим часом у ГУР оприлюднили дані про російських музейників, які сприяють викраденню українських культурних цінностей на окупованих територіях. Серед них - організатори виставок і пропагандистських заходів.

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