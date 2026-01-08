Отдаст ли Польша российского археолога Украине: позиция прокуратуры
В Польше задержали российского археолога из Эрмитажа Александра Бутягина. Прокуратура поддерживает запрос Украины о его экстрадиции, суд в ближайшее время должен принять решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
В первой половине декабря Агентство внутренней безопасности Польши задержало известного российского археолога и высокопоставленного сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Его подозревают в проведении незаконных археологических работ на территории оккупированного Крыма.
В районный суд Варшавы уже подан запрос об экстрадиции, и прокуратура поддерживает позицию Украины.
"Экстрадиция необходима для привлечения к ответственности за преступления на территории Крыма", - отметили в ведомстве.
Сейчас суд получил электронную версию документов, а оригиналы и переводы ожидаются в ближайшее время.
Вместе с запросом следователи подали ходатайство о продлении содержания под стражей россиянина, ведь действующий срок заканчивается уже в понедельник.
Суд назначит слушание дела об экстрадиции, которое будет касаться только законности передачи задержанного Украине.
"Окончательное решение об экстрадиции принимает Министр юстиции, после оценки всех юридических аспектов", - пояснил представитель суда.
Задержание Бутягина стало следствием расследования незаконной деятельности на территории аннексированного Крыма, что вызвало международный резонанс.
Предыдущие сообщения свидетельствуют, что Кремль раскритиковал Польшу за задержание как "правовую тиранию", а британские эксперты обсуждают правомерность таких действий.
Напомним, что Украина обратилась к Польше с просьбой экстрадировать российского археолога Александра Бутягина, задержанного в Варшаве сотрудниками Агентства внутренней безопасности, из-за незаконных раскопок в оккупированном Крыму.
По данным правоохранителей, группа российских археологов под руководством заведующего отделом археологии московского музея проводила работы на территории "Древнего города Пантикапей" в Керчи, что является нарушением закона. Полиция уже объявила подозрение организатору этих раскопок.