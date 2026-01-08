Отдаст ли Польша российского археолога Украине: позиция прокуратуры

В Польше задержали российского археолога из Эрмитажа Александра Бутягина. Прокуратура поддерживает запрос Украины о его экстрадиции, суд в ближайшее время должен принять решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24 .

В первой половине декабря Агентство внутренней безопасности Польши задержало известного российского археолога и высокопоставленного сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Его подозревают в проведении незаконных археологических работ на территории оккупированного Крыма.

В районный суд Варшавы уже подан запрос об экстрадиции, и прокуратура поддерживает позицию Украины.

"Экстрадиция необходима для привлечения к ответственности за преступления на территории Крыма", - отметили в ведомстве.

Сейчас суд получил электронную версию документов, а оригиналы и переводы ожидаются в ближайшее время.

Вместе с запросом следователи подали ходатайство о продлении содержания под стражей россиянина, ведь действующий срок заканчивается уже в понедельник.

Суд назначит слушание дела об экстрадиции, которое будет касаться только законности передачи задержанного Украине.

"Окончательное решение об экстрадиции принимает Министр юстиции, после оценки всех юридических аспектов", - пояснил представитель суда.

Задержание Бутягина стало следствием расследования незаконной деятельности на территории аннексированного Крыма, что вызвало международный резонанс.

Предыдущие сообщения свидетельствуют, что Кремль раскритиковал Польшу за задержание как "правовую тиранию", а британские эксперты обсуждают правомерность таких действий.