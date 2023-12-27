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Чи видають повістки на тимчасових блокпостах Києва: що кажуть в КМВА

Середа 27 грудня 2023 12:50
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Чи видають повістки на тимчасових блокпостах Києва: що кажуть в КМВА Фото: чи видають повістки на тимчасових блокпостах Києва (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Києві з 25 по 28 грудня розгорнуті тимчасові блокпости. Проте, інформації про видачу повісток на них немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Київської міської військової адміністрації Михайла Шаманова в ефірі "Радіо свобода".

"Нам невідомо про видавання повісток на тимчасових блокпостах. Працівники ТЦК, згідно зі своїми функціональними повноваженнями - не виконують безпекових функцій", - заявив речник.

Шаманов додав, що відповідно до чинного законодавства працівники ТЦК мають право здійснювати свою безпосередню діяльність на території Києва в "дозволений законодавством спосіб".

Тимчасові блокпости в Києві

У Києві, з 25 по 28 грудня, правоохоронці проводять безпекові навчання. Зокрема в столиці розгорнули тимчасові блокпости, де перевіряють транспорт і документи.

Як пояснив начальник КМВА Сергій Попко, в умовах війни захист столиці є надважливою задачею і її вирішення потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії, а також боєздатності усіх структур.

Навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків й елементів інженерних загороджень. Також можливі відпрацювання перевірки транспорту, документів й певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

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