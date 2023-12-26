Розгортають блокпости та перевіряють транспорт: у Києві проводять безпекові навчання

У різних районах Києва з 25 по 28 грудня правоохоронці проводитимуть безпекові навчання. Зокрема, розгортають тимчасові блокпости, а також перевіряють транспорт і документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

"В умовах війни, захист і безпека Києва та його мешканців це надважлива задача. І її вирішення потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

За його словами, угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами проводитимуть навчання в різних районах столиці з 25 по 28 грудня

Ці навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами, відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпостів, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

Навчання має завдання - удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки у випадку загострення ситуації та певні заходи щодо захисту цивільного населення.

"Війна не закінчилася. Загрози для столиці і її мешканців досі існують. І якщо Київ з кожен місяцем стає все більш безпечним - то це заслуга усіх структур, сил і відомств, які щоденно працюють задля вашого захисту! Такі тренування потрібно проводити системно, а за результатами штатного аналізу, після тренувань, виявляти недоліки, виправити помилки та ще краще готуватися до виконання важливого завдання - захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз", - додав Попко.

Фото: у Києві проводять безпекові навчання (t.me/VA_Kyiv/3942)