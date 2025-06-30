Удастся ли ЕС договориться с Фицо по 18-му пакету санкций против России: оценка источников

Об этом РБК-Украина сообщили источники в ЕС.

По его словам, новые санкционные ограничения якобы приведут к перебоям с поставками энергии, а также росту цен. В том же числе Братислава напугана возможными арбитражными исками на сумму до 20 миллиардов евро из-за разрыва контракта с российским газовым монополистом "Газпром".

Отдельно стоит добавить, что 26 июня Фицо утверждал, что будет блокировать новый пакет санкций ЕС против страны-террориста до тех пор, пока не будет решен вопрос энергетической безопасности , поскольку Словакия выступает против планов союза полностью отказаться от покупки российских энергоносителей до 2027 года.

Санкции против России

После начала полномасштабного вторжения России в Украину западные страны, в частности ЕС, Соединенные Штаты Америки (США), Великобритания и другие партнеры, ввели масштабные санкции против России. Ограничения коснулись финансовой системы, энергетического сектора, оборонной промышленности и экспорта технологий.

10 июня Европейская комиссия представила 18-й пакет санкций против России, который направлен на уменьшение доходов Москвы от продажи энергоносителей, а также на российские банки и оборонную сферу.

После этого Фицо заявил, что Словакия не будет поддерживать новые ограничения, пока Еврокомиссия не предложит решение, которое позволит "избежать экономических убытков" для Братиславы в случае постепенного отказа ЕС от российских энергоносителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.