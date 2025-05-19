Чи варто щось очікувати від нової розмови Трампа та Путіна? Політолог озвучив варіанти

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним навряд чи призведе до дипломатичного прориву, чи суттєвих змін у питанні завершення війни в Україні.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.

Експерт нагадав, що це вже не перша така комунікація між лідерами - раніше Трамп та Путін спілкувались щонайменше тричі, однак відчутних наслідків ці розмови не мали.

"Скажу відверто - у мене немає ніяких надмірних очікувань від цієї телефонної розмови", - зазначив фахівець.

За його словами, Трамп не вважає, що у Росії є достатньо "козирів", але й у України, на його думку, ситуація ще складніша.

Фесенко припускає, що найбільш вірогідним результатом цієї розмови стане домовленість про зустріч делегацій США та Росії. Такі перемовини можуть бути потрібні для узгодження формату, дати і місця особистої зустрічі Трампа і Путіна, яку сам Трамп неодноразово ініціював.

Про що може говорити Трамп з Путіним

Також, за словами Фесенка, Трамп, ймовірно, згадає або просуватиме в загальних рисах американський мирний план, відомий як "22 пункти Кітта Келлога". Раніше цей план уже передавали Москві - зокрема через спецпредставник Трампа Стіва Віткоффа, який кілька разів відвідував Росію. Проте, як писала Financial Times, Путін тоді відкинув цей варіант.

"Можна ще раз просунути, взяти цей план за основу і починати переговори навколо нього", - вважає експерт.

Водночас він наголосив, що не очікує "ні прориву, ні дива з завершенням війни", але й не прогнозує зради.

Які ризики розмови Трампа та Путіна

На думку фахівця, ризики можуть виникнути пізніше - вже під час особистої зустрічі Трампа з Путіним.

"Коли поруч делегації, не виключено, що Путін може спробувати 'обійти на повороті' і запропонувати Трампу якийсь нестандартний мирний варіант", - припустив він.

Але водночас підкреслив: без згоди України реалізувати жоден компроміс не вдасться.

"Поки що я очікую лише продовження переговорів між США і Росією, а потім - черговий раунд Стамбульських перемовин, від якого, чесно кажучи, також не очікую великого прориву", - підсумував експерт.