ua en ru
Пн, 19 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чи варто щось очікувати від нової розмови Трампа та Путіна? Політолог озвучив варіанти

Понеділок 19 травня 2025 19:14
UA EN RU
Чи варто щось очікувати від нової розмови Трампа та Путіна? Політолог озвучив варіанти Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Олійник

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним навряд чи призведе до дипломатичного прориву, чи суттєвих змін у питанні завершення війни в Україні.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.

Експерт нагадав, що це вже не перша така комунікація між лідерами - раніше Трамп та Путін спілкувались щонайменше тричі, однак відчутних наслідків ці розмови не мали.

"Скажу відверто - у мене немає ніяких надмірних очікувань від цієї телефонної розмови", - зазначив фахівець.

За його словами, Трамп не вважає, що у Росії є достатньо "козирів", але й у України, на його думку, ситуація ще складніша.

Фесенко припускає, що найбільш вірогідним результатом цієї розмови стане домовленість про зустріч делегацій США та Росії. Такі перемовини можуть бути потрібні для узгодження формату, дати і місця особистої зустрічі Трампа і Путіна, яку сам Трамп неодноразово ініціював.

Про що може говорити Трамп з Путіним

Також, за словами Фесенка, Трамп, ймовірно, згадає або просуватиме в загальних рисах американський мирний план, відомий як "22 пункти Кітта Келлога". Раніше цей план уже передавали Москві - зокрема через спецпредставник Трампа Стіва Віткоффа, який кілька разів відвідував Росію. Проте, як писала Financial Times, Путін тоді відкинув цей варіант.

"Можна ще раз просунути, взяти цей план за основу і починати переговори навколо нього", - вважає експерт.

Водночас він наголосив, що не очікує "ні прориву, ні дива з завершенням війни", але й не прогнозує зради.

Які ризики розмови Трампа та Путіна

На думку фахівця, ризики можуть виникнути пізніше - вже під час особистої зустрічі Трампа з Путіним.

"Коли поруч делегації, не виключено, що Путін може спробувати 'обійти на повороті' і запропонувати Трампу якийсь нестандартний мирний варіант", - припустив він.

Але водночас підкреслив: без згоди України реалізувати жоден компроміс не вдасться.

"Поки що я очікую лише продовження переговорів між США і Росією, а потім - черговий раунд Стамбульських перемовин, від якого, чесно кажучи, також не очікую великого прориву", - підсумував експерт.

Анонс розмови з Путіним та Зеленським

Нагадаємо, після того, як Україна та Росія провели перемовини у Стамбулі, Трамп написав у соцмережах, що зателефонує російському диктатору Володимиру Путіну.

Згодом спікер Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що телефонна розмова готується. А сьогодні уточнив, що розмова Трампа та Путіна відбудеться о 17:00.

Трамп також анонсував розмову і з Володимиром Зеленським.

Відомо, що Трамп вже почав розмову із Путіним - детально про це читайте у матеріалі "РБК-Україна".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Володимир Путін Війна в Україні
NEWS
Чи варто щось очікувати від нової розмови Трампа та Путіна? Політолог озвучив варіанти
Чи варто щось очікувати від нової розмови Трампа та Путіна? Політолог озвучив варіанти
DAILY
Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну
Роман Коткореспондент РБК-Україна Польща йде на вибори. Хто стане новим президентом і як це вплине на Україну