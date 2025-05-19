Стоит ли чего-то ожидать от нового разговора Трампа и Путина? Политолог озвучил варианты
Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным вряд ли приведет к дипломатическому прорыву, или существенных изменений в вопросе завершения войны в Украине.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политолог Владимир Фесенко.
Эксперт напомнил, что это уже не первая такая коммуникация между лидерами - ранее Трамп и Путин общались по меньшей мере трижды, однако ощутимых последствий эти разговоры не имели.
"Скажу откровенно - у меня нет никаких чрезмерных ожиданий от этого телефонного разговора", - отметил специалист.
По его словам, Трамп не считает, что у России есть достаточно "козырей", но и у Украины, по его мнению, ситуация еще сложнее.
Фесенко предполагает, что наиболее вероятным результатом этого разговора станет договоренность о встрече делегаций США и России. Такие переговоры могут быть нужны для согласования формата, даты и места личной встречи Трампа и Путина, которую сам Трамп неоднократно инициировал.
О чем может говорить Трамп с Путиным
Также, по словам Фесенко, Трамп, вероятно, упомянет или будет продвигать в общих чертах американский мирный план, известный как "22 пункта Китта Келлога". Ранее этот план уже передавали Москве - в частности через спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, который несколько раз посещал Россию. Однако, как писала Financial Times, Путин тогда отверг этот вариант.
"Можно еще раз продвинуть, взять этот план за основу и начинать переговоры вокруг него", - считает эксперт.
В то же время он подчеркнул, что не ожидает "ни прорыва, ни чуда с завершением войны", но и не прогнозирует предательства.
Какие риски разговора Трампа и Путина
По мнению специалиста, риски могут возникнуть позже - уже во время личной встречи Трампа с Путиным.
"Когда рядом делегации, не исключено, что Путин может попытаться 'обойти на повороте' и предложить Трампу какой-то нестандартный мирный вариант", - предположил он.
Но в то же время подчеркнул: без согласия Украины реализовать ни один компромисс не удастся.
"Пока что я ожидаю лишь продолжения переговоров между США и Россией, а затем - очередной раунд Стамбульских переговоров, от которого, честно говоря, также не ожидаю большого прорыва", - подытожил эксперт.
Анонс разговора с Путиным и Зеленским
Напомним, после того, как Украина и Россия провели переговоры в Стамбуле, Трамп написал в соцсетях, что позвонит российскому диктатору Владимиру Путину.
Впоследствии спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что телефонный разговор готовится. А сегодня уточнил, что разговор Трампа и Путина состоится в 17:00.
Трамп также анонсировал разговор и с Владимиром Зеленским.
Известно, что Трамп уже начал разговор с Путиным - подробно об этом читайте в материале "РБК-Украина".
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