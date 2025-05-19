Стоит ли чего-то ожидать от нового разговора Трампа и Путина? Политолог озвучил варианты

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным вряд ли приведет к дипломатическому прорыву, или существенных изменений в вопросе завершения войны в Украине.

Эксперт напомнил, что это уже не первая такая коммуникация между лидерами - ранее Трамп и Путин общались по меньшей мере трижды, однако ощутимых последствий эти разговоры не имели.

"Скажу откровенно - у меня нет никаких чрезмерных ожиданий от этого телефонного разговора", - отметил специалист.

По его словам, Трамп не считает, что у России есть достаточно "козырей", но и у Украины, по его мнению, ситуация еще сложнее.

Фесенко предполагает, что наиболее вероятным результатом этого разговора станет договоренность о встрече делегаций США и России. Такие переговоры могут быть нужны для согласования формата, даты и места личной встречи Трампа и Путина, которую сам Трамп неоднократно инициировал.

О чем может говорить Трамп с Путиным

Также, по словам Фесенко, Трамп, вероятно, упомянет или будет продвигать в общих чертах американский мирный план, известный как "22 пункта Китта Келлога". Ранее этот план уже передавали Москве - в частности через спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, который несколько раз посещал Россию. Однако, как писала Financial Times, Путин тогда отверг этот вариант.

"Можно еще раз продвинуть, взять этот план за основу и начинать переговоры вокруг него", - считает эксперт.

В то же время он подчеркнул, что не ожидает "ни прорыва, ни чуда с завершением войны", но и не прогнозирует предательства.

Какие риски разговора Трампа и Путина

По мнению специалиста, риски могут возникнуть позже - уже во время личной встречи Трампа с Путиным.

"Когда рядом делегации, не исключено, что Путин может попытаться 'обойти на повороте' и предложить Трампу какой-то нестандартный мирный вариант", - предположил он.

Но в то же время подчеркнул: без согласия Украины реализовать ни один компромисс не удастся.

"Пока что я ожидаю лишь продолжения переговоров между США и Россией, а затем - очередной раунд Стамбульских переговоров, от которого, честно говоря, также не ожидаю большого прорыва", - подытожил эксперт.