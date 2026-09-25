Чи уникне Україна бюджетної кризи: Марченко назвав головну умову

Україна зможе уникнути бюджетної кризи, якщо отримає від західних партнерів до кінця 2026 року 29,5 млрд доларів, передбачених низкою програм підтримки.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів на зустрічі з журналістами.

Україна розраховує отримати від західних партнерів до кінця року 29,5 млрд доларів, передбачених низкою програм підтримки. Це дозволить уникнути бюджетної кризи та позбавить уряд потреби скорочувати низку видатків.

За словами Марченка, це цілком можливо, якщо Верховна Рада та уряд виконає свою домашню роботу.

"Я дуже сподіваюcь, що закон про оподаткування малих посилок проголосують у другому читанні та в цілому. Без цього ми не отримаємо другий транш макрофінсовоїдопомоги від ЄС", - зазначив міністр.

Перераховуючи необхідні для виділення фінансування ініціативи, Марченко також звернув увагу на потребу ухвалити зміни щодо ПЕПів (Politically exposed persons, PEP).

Підписання закону про оподаткування цифрових платформ напряму пов’язано з ухвалення змін щодо ПЕПів. Цей закон є теж умовою програми з МВФ.