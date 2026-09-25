Избежит ли Украина бюджетного кризиса: Марченко назвал главное условие

Украина сможет избежать бюджетного кризиса, если получит от западных партнеров до конца 2026 года 29,5 млрд. долларов, предусмотренных рядом программ поддержки.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал на встрече с журналистами.

Украина рассчитывает получить от западных партнеров до конца года 29,5 млрд долларов, предусмотренных рядом программ поддержки. Это позволит избежать бюджетного кризиса и лишит правительство необходимости сокращать ряд расходов.

По словам Марченко, это вполне возможно, если Верховная Рада и правительство проделают свою домашнюю работу.

"Я очень надеюсь, что закон о налогообложении малых посылок проголосуют во втором чтении и в целом. Без этого мы не получим второй транш макрофинсовой помощи от ЕС", - отметил министр.

Перечисляя необходимые для выделения финансирования инициативы, Марченко также обратил внимание на необходимость принять изменения по ПЭПам (Politically exposed persons, PEP).

Подписание закона о налогообложении цифровых платформ напрямую связано с принятием изменений в ПЭП. Этот закон тоже условие программы с МВФ.