Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Чи триватиме перемир'я між Україною та РФ після Великодня: що каже Буданов

12:00 12.04.2026 Нд
2 хв
Режим тиші на фронті може затягнутися на довше?
aimg Тетяна Степанова
Фото: керівник Офісу президента України Кирило Буданов (Getty Images)

Великоднє перемир’я між Україною та Росією не стане довгостроковим.

Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив у коментарі Новини.LIVE.

Буданов зазначив, що нинішнє одноденне перемир’я навряд чи матиме продовження.

За його словами, подібна ситуація вже була раніше - на Великдень оголошували тишу, однак її неодноразово порушували. Водночас більшість все ж намагалася дотримуватися режиму припинення вогню.

"Я думаю, що нічого не зміниться і так само буде й сьогодні", - сказав глава ОП.

Великоднє перемир'я

Нагадаємо, на початку квітня президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити режим припинення вогню на період великодніх свят. Офіційної згоди з боку Кремля тоді не пролунало.

Вже 9 квітня російський диктатор Володимир Путін заявив про великоднє перемир’я, яке мало діяти з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня.

У відповідь Україна заявила про готовність до дзеркальних кроків у разі реального припинення бойових дій та закликала продовжити режим тиші і після свят.

Також Україна запропонувала Росії продовжити режим припинення вогню й після Великодня.

Однак, за даними Генерального штабу ЗСУ, попри заявлене Росією "великоднє перемир’я", бойові дії на фронті не припинилися. Станом на ранок 12 квітня на фронті відбулося понад 2 тисячі зіткнень.

