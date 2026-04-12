Чи триватиме перемир'я між Україною та РФ після Великодня: що каже Буданов

Великоднє перемир’я між Україною та Росією не стане довгостроковим.
Як повідомляє РБК-Україна, про це керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив у коментарі Новини.LIVE.
Буданов зазначив, що нинішнє одноденне перемир’я навряд чи матиме продовження.
За його словами, подібна ситуація вже була раніше - на Великдень оголошували тишу, однак її неодноразово порушували. Водночас більшість все ж намагалася дотримуватися режиму припинення вогню.
"Я думаю, що нічого не зміниться і так само буде й сьогодні", - сказав глава ОП.
Нагадаємо, на початку квітня президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити режим припинення вогню на період великодніх свят. Офіційної згоди з боку Кремля тоді не пролунало.
Вже 9 квітня російський диктатор Володимир Путін заявив про великоднє перемир’я, яке мало діяти з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня.
У відповідь Україна заявила про готовність до дзеркальних кроків у разі реального припинення бойових дій та закликала продовжити режим тиші і після свят.
Однак, за даними Генерального штабу ЗСУ, попри заявлене Росією "великоднє перемир’я", бойові дії на фронті не припинилися. Станом на ранок 12 квітня на фронті відбулося понад 2 тисячі зіткнень.