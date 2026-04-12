Чи триватиме перемир'я між Україною та РФ після Великодня: що каже Буданов

Буданов зазначив, що нинішнє одноденне перемир’я навряд чи матиме продовження.

За його словами, подібна ситуація вже була раніше - на Великдень оголошували тишу, однак її неодноразово порушували. Водночас більшість все ж намагалася дотримуватися режиму припинення вогню.

"Я думаю, що нічого не зміниться і так само буде й сьогодні", - сказав глава ОП.