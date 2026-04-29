Чи треба українцям платити податки з-за кордону: пояснення адвоката

Головне: Паспорт не вирішує: ні громадянство, ні факт виїзду не звільняють від податків автоматично.

Резиденти мають декларувати усі доходи: зарплату, фриланс, оренду, дивіденди, інвестиції.

Двічі не платять: якщо податок сплачено за кордоном, його можна зарахувати в Україні - за наявності міжнародного договору.

Декларацію можна подати онлайн: ерез "Електронний кабінет" або застосунок "Моя податкова".

Дедлайн подачі: 1 травня, сплата - до 1 серпня.

Усе залежить від статусу

Ключове поняття тут - податкове резидентство. Варто знати, що це не те саме, що громадянство.

Щоб визначити, чи є людина податковим резидентом України, враховують:

де вона постійно живе;

де працює;

де живе її сім'я;

де знаходиться майно та бізнес;

де відкриті банківські рахунки;

скільки часу фактично проводить у тій чи іншій країні.

Тобто людина з українським паспортом, яка вже кілька років живе в Німеччині, має там сім'ю і роботу, може більше не бути податковим резидентом України. І навпаки.

Коли треба декларувати доходи в Україні

"Якщо громадянин України залишається податковим резидентом України, він зобов'язаний декларувати в Україні свої іноземні доходи", - каже адвокат Ігор Тарасенко.

Під "іноземними доходами" розуміють усе: зарплату, фриланс, підприємницький прибуток, дивіденди, відсотки з вкладів, орендну плату, дохід від продажу майна, інвестиційний прибуток.

З таких доходів в Україні, як правило, сплачується 18% податку на доходи фізичних осіб плюс військовий збір.

Що з подвійним оподаткуванням

Чимало українців вже платять податки в країні перебування. На запитання, чи доведеться платити ще раз - в Україні, адвокат відповідає: не обов'язково.

"Якщо між Україною та відповідною державою є договір про уникнення подвійного оподаткування, податок, сплачений за кордоном, можна врахувати. Але для цього потрібна офіційна довідка від іноземного податкового органу із зазначенням суми", - каже Ігор Тарасенко.

Подвійне оподаткування - це коли два уряди намагаються оподаткувати один і той самий дохід. Щоб цього уникнути, треба правильно визначити резидентство, перевірити наявність договору і зібрати підтверджувальні документи.

Майно за кордоном: чи треба платити?

Сам факт наявності квартири, будинку, авто чи рахунку за кордоном - це ще не привід для сплати податку в Україні.

"Але якщо це майно приносить дохід - наприклад, квартира здається в оренду або продається з прибутком - такий дохід підлягає декларуванню", - пояснює Тарасенко.

Як подати декларацію з-за кордону

Декларацію про майновий стан і доходи подають щороку - до 1 травня за попередній рік. Сплатити нараховані податки треба до 1 серпня.

Для тих, хто за кордоном, найзручніший варіант - онлайн. Зробити це можна через:

Електронний кабінет платника податків;

застосунок "Моя податкова".

Для обох способів потрібний електронний підпис.

У декларації вказують не приблизні суми, а документально підтверджені цифри. Доходи в іноземній валюті перераховують у гривню за офіційним курсом НБУ на дату отримання.

Важливо! Виплати, які українці отримують за кордоном у рамках тимчасового захисту або через війну, зазвичай не вважаються заробітком і не оподатковуються.

"Українці за кордоном не повинні сприйматися як автоматичні податкові порушники. Багато людей виїхали не з економічних міркувань, а через війну, небезпеку, втрату житла, роботу або сімейні обставини", - наголошує Тарасенко.

Разом з тим він радить кожному, хто отримує дохід за кордоном, перевірити кілька речей:

Чи є особа податковим резидентом України.

Які саме доходи вона отримує.

Чи сплачені податки в країні перебування.

Чи є між країнами договір про уникнення подвійного оподаткування.

Які документи треба подати до податкової.

Саме це, за словами адвоката, дозволяє уникнути штрафів, непорозумінь із податковими органами і зайвих фінансових ризиків.