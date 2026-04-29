Чи треба українцям платити податки з-за кордону: пояснення адвоката

Мільйони українців живуть і працюють за кордоном. Але далеко не всі розуміють,що наявність українського паспорта автоматично не означає ні звільнення від податків, ні обов'язку їх платити в Україні.
Про це в коментарі РБК-Україна пояснив адвокат Ігор Тарасенко.
Головне:
Ключове поняття тут - податкове резидентство. Варто знати, що це не те саме, що громадянство.
Щоб визначити, чи є людина податковим резидентом України, враховують:
Тобто людина з українським паспортом, яка вже кілька років живе в Німеччині, має там сім'ю і роботу, може більше не бути податковим резидентом України. І навпаки.
"Якщо громадянин України залишається податковим резидентом України, він зобов'язаний декларувати в Україні свої іноземні доходи", - каже адвокат Ігор Тарасенко.
Під "іноземними доходами" розуміють усе: зарплату, фриланс, підприємницький прибуток, дивіденди, відсотки з вкладів, орендну плату, дохід від продажу майна, інвестиційний прибуток.
З таких доходів в Україні, як правило, сплачується 18% податку на доходи фізичних осіб плюс військовий збір.
Чимало українців вже платять податки в країні перебування. На запитання, чи доведеться платити ще раз - в Україні, адвокат відповідає: не обов'язково.
"Якщо між Україною та відповідною державою є договір про уникнення подвійного оподаткування, податок, сплачений за кордоном, можна врахувати. Але для цього потрібна офіційна довідка від іноземного податкового органу із зазначенням суми", - каже Ігор Тарасенко.
Подвійне оподаткування - це коли два уряди намагаються оподаткувати один і той самий дохід. Щоб цього уникнути, треба правильно визначити резидентство, перевірити наявність договору і зібрати підтверджувальні документи.
Сам факт наявності квартири, будинку, авто чи рахунку за кордоном - це ще не привід для сплати податку в Україні.
"Але якщо це майно приносить дохід - наприклад, квартира здається в оренду або продається з прибутком - такий дохід підлягає декларуванню", - пояснює Тарасенко.
Декларацію про майновий стан і доходи подають щороку - до 1 травня за попередній рік. Сплатити нараховані податки треба до 1 серпня.
Для тих, хто за кордоном, найзручніший варіант - онлайн. Зробити це можна через:
Для обох способів потрібний електронний підпис.
У декларації вказують не приблизні суми, а документально підтверджені цифри. Доходи в іноземній валюті перераховують у гривню за офіційним курсом НБУ на дату отримання.
Важливо! Виплати, які українці отримують за кордоном у рамках тимчасового захисту або через війну, зазвичай не вважаються заробітком і не оподатковуються.
"Українці за кордоном не повинні сприйматися як автоматичні податкові порушники. Багато людей виїхали не з економічних міркувань, а через війну, небезпеку, втрату житла, роботу або сімейні обставини", - наголошує Тарасенко.
Разом з тим він радить кожному, хто отримує дохід за кордоном, перевірити кілька речей:
Саме це, за словами адвоката, дозволяє уникнути штрафів, непорозумінь із податковими органами і зайвих фінансових ризиків.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення мільйони українців залишили країну.
За даними омбудсмена, станом на кінець 2022 року за кордоном перебували від 6 до 8 мільйонів громадян - переважно жінки та діти.
Як повідомляло РБК-Україна, пенсії за кордоном продовжують нараховувати лише після онлайн-верифікації, а інші види допомоги для виїжджих узагалі не передбачені.