Надо ли украинцам платить налоги из-за границы: объяснение адвоката

13:00 29.04.2026 Ср
4 мин
Ни паспорт, ни факт выезда - не основное в вопросе налогов. Есть одно ключевое понятие, которое определяет все
aimg Елена Чупровская
Фото: почему наличие паспорта еще не означает обязанность платить налоги в Украине из-за рубежа (Getty Images)

Миллионы украинцев живут и работают за границей. Но далеко не все понимают, что наличие украинского паспорта автоматически не означает ни освобождения от налогов, ни обязанности их платить в Украине.

Об этом в комментарии РБК-Украина пояснил адвокат Игорь Тарасенко.

Главное:

  • Паспорт не решает: ни гражданство, ни факт выезда не освобождают от налогов автоматически.
  • Резиденты должны декларировать все доходы: зарплату, фриланс, аренду, дивиденды, инвестиции.
  • Дважды не платят: если налог уплачен за границей, его можно зачесть в Украине - при наличии международного договора.
  • Декларацию можно подать онлайн: через "Электронный кабинет" или приложение "Моя налоговая".
  • Дедлайн подачи: 1 мая, уплата - до 1 августа.

Все зависит от статуса

Ключевое понятие здесь - налоговое резидентство. Стоит знать, что это не то же самое, что гражданство.

Чтобы определить, является ли человек налоговым резидентом Украины, учитывают:

  • где он постоянно живет;
  • где работает;
  • где живет его семья;
  • где находится имущество и бизнес;
  • где открыты банковские счета;
  • сколько времени фактически проводит в той или иной стране.

То есть человек с украинским паспортом, который уже несколько лет живет в Германии, имеет там семью и работу, может больше не быть налоговым резидентом Украины. И наоборот.

Когда надо декларировать доходы в Украине

"Если гражданин Украины остается налоговым резидентом Украины, он обязан декларировать в Украине свои иностранные доходы", - говорит адвокат Игорь Тарасенко.

Под "иностранными доходами" понимают все: зарплату, фриланс, предпринимательскую прибыль, дивиденды, проценты с вкладов, арендную плату, доход от продажи имущества, инвестиционную прибыль.

С таких доходов в Украине, как правило, уплачивается 18% налога на доходы физических лиц плюс военный сбор.

Что с двойным налогообложением

Многие украинцы уже платят налоги в стране пребывания. На вопрос, придется ли платить еще раз - в Украине, адвокат отвечает: не обязательно.

"Если между Украиной и соответствующим государством есть договор об избежании двойного налогообложения, налог, уплаченный за рубежом, можно учесть. Но для этого нужна официальная справка от иностранного налогового органа с указанием суммы", - говорит Игорь Тарасенко.

Двойное налого обложение - это когда два правительства пытаются обложить налогом один и тот же доход. Чтобы этого избежать, надо правильно определить резидентство, проверить наличие договора и собрать подтверждающие документы.

Имущество за границей: надо ли платить?

Сам факт наличия квартиры, дома, авто или счета за границей - это еще не повод для уплаты налога в Украине.

"Но если это имущество приносит доход - например, квартира сдается в аренду или продается с прибылью - такой доход подлежит декларированию", - объясняет Тарасенко.

Фото: какой доход должен декларировать резидент (инфографика РБК-Украина)

Как подать декларацию из-за границы

Декларацию об имущественном состоянии и доходах подают ежегодно - до 1 мая за предыдущий год. Уплатить начисленные налоги надо до 1 августа.

Для тех, кто за границей, самый удобный вариант - онлайн. Сделать это можно через:

  • Электронный кабинет налогоплательщика;
  • приложение "Моя налоговая".

Для обоих способов нужна электронная подпись.

В декларации указывают не приблизительные суммы, а документально подтвержденные цифры. Доходы в иностранной валюте пересчитывают в гривну по официальному курсу НБУ на дату получения.

Важно! Выплаты, которые украинцы получают за границей в рамках временной защиты или из-за войны, обычно не считаются заработком и не облагаются налогом.

"Украинцы за рубежом не должны восприниматься как автоматические налоговые нарушители. Многие люди выехали не по экономическим соображениям, а из-за войны, опасности, потери жилья, работы или семейных обстоятельств", - отмечает Тарасенко.

Вместе с тем он советует каждому, кто получает доход за рубежом, проверить несколько вещей:

  • Является ли лицо налоговым резидентом Украины.
  • Какие именно доходы он получает.
  • Уплачены ли налоги в стране пребывания.
  • Есть ли между странами договор об избежании двойного налогообложения.
  • Какие документы надо подать в налоговую.

Именно это, по словам адвоката, позволяет избежать штрафов, недоразумений с налоговыми органами и лишних финансовых рисков.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев покинули страну.

По данным омбудсмена, по состоянию на конец 2022 года за границей находились от 6 до 8 миллионов граждан - преимущественно женщины и дети.

Как сообщало РБК-Украина, пенсии за рубежом продолжают начислять только после онлайн-верификации, а другие виды помощи для выезжих вообще не предусмотрены.

