Надо ли украинцам платить налоги из-за границы: объяснение адвоката

Миллионы украинцев живут и работают за границей. Но далеко не все понимают, что наличие украинского паспорта автоматически не означает ни освобождения от налогов, ни обязанности их платить в Украине.
Об этом в комментарии РБК-Украина пояснил адвокат Игорь Тарасенко.
Главное:
Ключевое понятие здесь - налоговое резидентство. Стоит знать, что это не то же самое, что гражданство.
Чтобы определить, является ли человек налоговым резидентом Украины, учитывают:
То есть человек с украинским паспортом, который уже несколько лет живет в Германии, имеет там семью и работу, может больше не быть налоговым резидентом Украины. И наоборот.
"Если гражданин Украины остается налоговым резидентом Украины, он обязан декларировать в Украине свои иностранные доходы", - говорит адвокат Игорь Тарасенко.
Под "иностранными доходами" понимают все: зарплату, фриланс, предпринимательскую прибыль, дивиденды, проценты с вкладов, арендную плату, доход от продажи имущества, инвестиционную прибыль.
С таких доходов в Украине, как правило, уплачивается 18% налога на доходы физических лиц плюс военный сбор.
Многие украинцы уже платят налоги в стране пребывания. На вопрос, придется ли платить еще раз - в Украине, адвокат отвечает: не обязательно.
"Если между Украиной и соответствующим государством есть договор об избежании двойного налогообложения, налог, уплаченный за рубежом, можно учесть. Но для этого нужна официальная справка от иностранного налогового органа с указанием суммы", - говорит Игорь Тарасенко.
Двойное налого обложение - это когда два правительства пытаются обложить налогом один и тот же доход. Чтобы этого избежать, надо правильно определить резидентство, проверить наличие договора и собрать подтверждающие документы.
Сам факт наличия квартиры, дома, авто или счета за границей - это еще не повод для уплаты налога в Украине.
"Но если это имущество приносит доход - например, квартира сдается в аренду или продается с прибылью - такой доход подлежит декларированию", - объясняет Тарасенко.
Декларацию об имущественном состоянии и доходах подают ежегодно - до 1 мая за предыдущий год. Уплатить начисленные налоги надо до 1 августа.
Для тех, кто за границей, самый удобный вариант - онлайн. Сделать это можно через:
Для обоих способов нужна электронная подпись.
В декларации указывают не приблизительные суммы, а документально подтвержденные цифры. Доходы в иностранной валюте пересчитывают в гривну по официальному курсу НБУ на дату получения.
Важно! Выплаты, которые украинцы получают за границей в рамках временной защиты или из-за войны, обычно не считаются заработком и не облагаются налогом.
"Украинцы за рубежом не должны восприниматься как автоматические налоговые нарушители. Многие люди выехали не по экономическим соображениям, а из-за войны, опасности, потери жилья, работы или семейных обстоятельств", - отмечает Тарасенко.
Вместе с тем он советует каждому, кто получает доход за рубежом, проверить несколько вещей:
Именно это, по словам адвоката, позволяет избежать штрафов, недоразумений с налоговыми органами и лишних финансовых рисков.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев покинули страну.
По данным омбудсмена, по состоянию на конец 2022 года за границей находились от 6 до 8 миллионов граждан - преимущественно женщины и дети.
Как сообщало РБК-Украина, пенсии за рубежом продолжают начислять только после онлайн-верификации, а другие виды помощи для выезжих вообще не предусмотрены.