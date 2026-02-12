Чи треба терміново змінювати КЕП: як працюють нові правила з 10 лютого

В Україні змінили стандарт захисту електронних підписів. З 10 лютого 2026 року всі нові КЕП створюватимуть за посиленими правилами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.
Міністерство цифрової трансформації оголосило про перехід на новий стандарт криптографічного захисту - "Купина". З 10 лютого 2026 року створення кваліфікованих електронних підписів (КЕП) відбуватиметься за посиленим алгоритмом, що значно підвищить стійкість цифрових даних до кіберзагроз.
Впровадження стандарту "Купина" є плановим етапом оновлення національної системи кібербезпеки. У Мінцифри порівнюють це оновлення із заміною замка у дверях на більш надійний: візуально процес використання підпису не зміниться, проте технічно зламати його стане набагато складніше.
Головна мета переходу - захистити цифрові дані українців від найсучасніших методів криптоаналізу. Новий алгоритм гарантує безпеку електронних операцій на роки вперед, що особливо важливо в умовах постійних кібератак.
Перехід на новий стандарт відбуватиметься поступово, щоб не створювати незручностей для користувачів та бізнесу.
Ключові факти про використання КЕП:
При цьому старі алгоритми не вимикаються миттєво. Вони продовжуватимуть підтримуватися для перевірки документів, що були підписані раніше, забезпечуючи безперервність цифрового документообігу.
