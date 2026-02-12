Надо ли срочно менять КЭП: как работают новые правила с 10 февраля

Министерство цифровой трансформации объявило о переходе на новый стандарт криптографической защиты - "Купина". С 10 февраля 2026 года создание квалифицированных электронных подписей (КЭП) будет происходить по усиленному алгоритму, что значительно повысит устойчивость цифровых данных к киберугрозам.

Что изменится для владельцев электронных подписей

Внедрение стандарта "Купина" является плановым этапом обновления национальной системы кибербезопасности. В Минцифры сравнивают это обновление с заменой замка в двери на более надежный: визуально процесс использования подписи не изменится, однако технически взломать ее станет гораздо сложнее.

Главная цель перехода - защитить цифровые данные украинцев от самых современных методов криптоанализа. Новый алгоритм гарантирует безопасность электронных операций на годы вперед, что особенно важно в условиях постоянных кибератак.

Важные сроки и правила перехода

Переход на новый стандарт будет происходить постепенно, чтобы не создавать неудобств для пользователей и бизнеса.

Ключевые факты об использовании КЭП:

Старые сертификаты действуют. Если вы получили электронную подпись до 10 февраля, она остается в силе. Менять ее срочно не нужно - подпись будет работать до конца своего срока.

Если вы получили электронную подпись до 10 февраля, она остается в силе. Менять ее срочно не нужно - подпись будет работать до конца своего срока. Новые ключи - по новому стандарту . Все КЭП, создаваемые после 10 февраля, уже автоматически будут базироваться на алгоритме "Купина".

. Все КЭП, создаваемые после 10 февраля, уже автоматически будут базироваться на алгоритме "Купина". Крайний срок для предоставителей. До 1 июля 2026 года все центры сертификации ключей и поставщики электронных доверительных услуг должны окончательно перейти на использование исключительно нового стандарта.

При этом старые алгоритмы не выключаются мгновенно. Они будут продолжать поддерживаться для проверки документов, которые были подписаны ранее, обеспечивая непрерывность цифрового документооборота.