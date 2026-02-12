Надо ли срочно менять КЭП: как работают новые правила с 10 февраля

В Украине изменили стандарт защиты электронных подписей. С 10 февраля 2026 года все новые КЭП будут создавать по усиленным правилам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины.
Министерство цифровой трансформации объявило о переходе на новый стандарт криптографической защиты - "Купина". С 10 февраля 2026 года создание квалифицированных электронных подписей (КЭП) будет происходить по усиленному алгоритму, что значительно повысит устойчивость цифровых данных к киберугрозам.
Внедрение стандарта "Купина" является плановым этапом обновления национальной системы кибербезопасности. В Минцифры сравнивают это обновление с заменой замка в двери на более надежный: визуально процесс использования подписи не изменится, однако технически взломать ее станет гораздо сложнее.
Главная цель перехода - защитить цифровые данные украинцев от самых современных методов криптоанализа. Новый алгоритм гарантирует безопасность электронных операций на годы вперед, что особенно важно в условиях постоянных кибератак.
Переход на новый стандарт будет происходить постепенно, чтобы не создавать неудобств для пользователей и бизнеса.
Ключевые факты об использовании КЭП:
При этом старые алгоритмы не выключаются мгновенно. Они будут продолжать поддерживаться для проверки документов, которые были подписаны ранее, обеспечивая непрерывность цифрового документооборота.
