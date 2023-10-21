Які бувають електронні підписи та як їх створити: детальна відеоінструкція

Електронний підпис - це дані в електронному форматі, за допомогою яких ви можете підписати документи онлайн. Це дуже зручна форма підпису, яка дозволяє уникати черг та інших бюрократичних недоліків.

Електронний підпис: важливі деталі

ЕЦП - це дані в електронній формі, отримані за результатами криптографічного перетворення, які додають до інших даних чи документів і забезпечують їхню цілісність та ідентифікацію автора.

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) за правовим статусом прирівняний до ручного підпису чи печатки.

За допомогою послуг ЕЦП можна підписувати електронні документи, користуватися електронними послугами, реєструватися на державних порталах тощо. Документи, підписані за допомогою ЕЦП, мають таку саму юридичну силу, як і звичайні.

Варіантів ЕЦП є два: кваліфікований електронний підпис (КЕП), Дія.Підпис та BankID. Розгляньмо алгоритм створення кожного з них.

Як зробити КЕП

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) - удосконалений електронний підпис, який створюють з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і який базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.

Цей підпис робить можливим повноцінний юридично значущий документообіг з державою (звітність чи адміністрування податків) та контрагентами (обмін рахунками, актами та іншими первинними документами).

Як зробити Дія.Підпис

За допомогою застосунку "Дія" українці можуть оформити "Дія.Підпис". Для цього потрібно виконати такі кроки:

у меню обрати "Дія.Підпис"

натиснути "Активувати"

підтвердити особу зручним способом

придумати код із п'яти цифр і підтвердити його

"Дія.Підпис" можна використовувати для підписання документів чи отримання держпослуг просто з телефону.

Як зробити BankID

Система BankID НБУ - це державна система віддаленої ідентифікації, яка забезпечує передачу персональних даних користувачів від банку, в якому відкрито рахунок, до суб'єкта, який надає користувачу послугу.

За допомогою BankID можна отримувати доступ до онлайн послуг, які надають:

державні установи

громадські організації

банки та небанківські фінансові установи

комерційні установи

Щоб авторизуватися у "Дії" через систему BankID, дотримуйтеся цього алгоритму:

оберіть у застосунку свій банк з тих, які приєднані до системи

увійдіть до інтернет-банкінгу та надайте згоду на передачу інформації застосунку "Дія"

задайте код-пароль. Крім того, працює FaceID та авторизація за відбитком пальця.

Зверніть увагу! Під час авторизації застосунок не має доступу до карток, балансу на них чи до інших фінансових даних. Бази даних користувачів "Дії" не існує.