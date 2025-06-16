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Чи треба мити банани: правда, про яку ніхто не говорить

Понеділок 16 червня 2025 08:24
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Чи треба мити банани: правда, про яку ніхто не говорить Чи потрібно мити банани перед вживанням (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Банани здаються найбезпечнішим фруктом: шкірка є, мити не обов'язково. Але чи все так просто? Виявляється, в окремих випадках банани дійсно треба мити. І ось чому.

Чому потрібно мити банани та у яких випадках це просто необхідно, розповідає РБК-Україна.

Чому банани можуть бути бруднішими, ніж здається

Навіть якщо ви не їсте шкірку, на поверхні бананів можуть залишатися бактерії, пліснява, сліди пестицидів. Особливо це стосується імпортованих партій, які перевозять у контейнерах зі змінною вологістю.

Бананів часто торкаються руками в супермаркеті, відкривають упаковки, обирають найкращі. На поверхні накопичується безліч мікроорганізмів, які потрапляють на руки, стіл чи інші продукти, коли ви вдома розпаковуєте покупку.

Що кажуть експерти

Фахівці з Центру контролю і профілактики захворювань США (CDC) та Європейського агентства з безпеки продуктів (EFSA) рекомендують мити всі фрукти, навіть з неїстівною шкіркою. Причина проста: ви торкаєтеся шкірки, а потім - інших продуктів чи свого обличчя.

Навіть якщо банан виглядає чистим, на ньому можуть бути невидимі залишки агрохімікатів, які використовують для дозрівання під час транспортування. Особливо варто бути уважними, якщо в родині є діти чи люди з алергіями.

Коли миття бананів особливо важливе

  • Якщо ви купуєте банани на ринку, де фрукти зберігаються відкрито
  • Якщо шкірка має плями, подряпини або тріщини
  • Якщо ви будете різати банан зі шкіркою для десертів чи фламбе
  • Якщо вдома є маленькі діти або люди з чутливим імунітетом
  • Якщо ви збираєтесь доторкатися до інших продуктів після очищення банана

Як правильно мити банани

Мити банани просто: достатньо проточної холодної води й, за бажанням, харчової соди або оцту. Не варто використовувати мило чи миючі засоби. Після миття банан потрібно витерти паперовим рушником.

Чи обов’язково мити банани? Ні. Але в багатьох ситуаціях це варто зробити - для безпеки, гігієни та спокою. Це проста дія, яка допоможе уникнути контакту з небажаними речовинами.

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Під час написання матеріалу використані джерела: рекомендації CDC, EFSA, статті на The Washington Post, Healthline

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