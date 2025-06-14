ua en ru
Сб, 14 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Головний міф про салат з огірків і помідорів спростовано

Субота 14 червня 2025 08:30
UA EN RU
Головний міф про салат з огірків і помідорів спростовано Розвіяно поширений міф про салат з огірків і помідорів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Неймовірно, але факт: помідори й огірки в салаті не нейтралізують користь одне одного, як говорять деякі фуд-блогери в соціальних мережах. Тому побоювання щодо втрати вітаміну С - перебільшені.

Чому виник цей міф і чи корисно їсти салат з огірками і помідорами - читайте в матеріалі РБК-Україна.

У чому суть міфу?

У соцмережах блогери критикують популярний серед українців салат, аргументуючи це тим, що огірки містять фермент під назвою аскорбіназа або каталаза, здатний руйнувати аскорбінову кислоту (вітамін C) у помідорах.

Це призвело до поширеної думки, що при змішуванні овочів втрачається користь.

Однак важливо розуміти, що у природних умовах фермент не активний настільки, щоб знищити значний обсяг вітаміну С в томатах.

До того ж, загублений вітамін С компенсується загальним харчовим ефектом від салату.

Що насправді?

Вчені довели, що фермент в огірках рідко руйнує вітамін С в інших овочах, коли їх їдять разом.

Аскорбиназа швидко інактивується при обробці й потраплянні в шлунок, де кислотність її знешкоджує.

Крім того, численні наукові дослідження показали, що при зберіганні салату на холоді втрати вітаміну С могли сягати 50-80 % за 2-24 год, але це вже наслідок тривалого зберігання, а не поєднання огірків із помідорами.

Таким чином, якщо салат нарізано безпосередньо перед подачею - втрати поживних речовин мінімальні.

Загалом же салат з огірків і помідорів - джерело вітамінів та інших поживних речовин.

Так, огірки - відмінне джерело води, калію, вітаміну K, антиоксидантів, вони підтримують баланс рідини й мають протизапальні властивості.

А помідори багаті на лікопін, вітамін A, клітковину, калій і вітамін C, ще й допомагають захистити серце та знизити ризик онкозахворювань.

Не варто ігнорувати класичний салат із помідорів і огірків - це простий, поживний та смачний варіант здорового перекусу. Міфи про губну користь через аскорбиназу не мають під собою підстав: втрати вітаміну C мінімальні, натомість користь - помітна.

Вас може зацікавити

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Medical News Today і FoodStruct.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування Здорова їжа Здоров'я
Новини
Економіка, зброя і Трамп. Як конфлікт Ізраїлю та Ірану може вдарити по Україні
Економіка, зброя і Трамп. Як конфлікт Ізраїлю та Ірану може вдарити по Україні
Аналітика
Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова