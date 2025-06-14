Головний міф про салат з огірків і помідорів спростовано

Неймовірно, але факт: помідори й огірки в салаті не нейтралізують користь одне одного, як говорять деякі фуд-блогери в соціальних мережах. Тому побоювання щодо втрати вітаміну С - перебільшені.

Чому виник цей міф і чи корисно їсти салат з огірками і помідорами - читайте в матеріалі РБК-Україна.

У чому суть міфу?

У соцмережах блогери критикують популярний серед українців салат, аргументуючи це тим, що огірки містять фермент під назвою аскорбіназа або каталаза, здатний руйнувати аскорбінову кислоту (вітамін C) у помідорах.

Це призвело до поширеної думки, що при змішуванні овочів втрачається користь.

Однак важливо розуміти, що у природних умовах фермент не активний настільки, щоб знищити значний обсяг вітаміну С в томатах.

До того ж, загублений вітамін С компенсується загальним харчовим ефектом від салату.

Що насправді?

Вчені довели, що фермент в огірках рідко руйнує вітамін С в інших овочах, коли їх їдять разом.

Аскорбиназа швидко інактивується при обробці й потраплянні в шлунок, де кислотність її знешкоджує.

Крім того, численні наукові дослідження показали, що при зберіганні салату на холоді втрати вітаміну С могли сягати 50-80 % за 2-24 год, але це вже наслідок тривалого зберігання, а не поєднання огірків із помідорами.

Таким чином, якщо салат нарізано безпосередньо перед подачею - втрати поживних речовин мінімальні.

Загалом же салат з огірків і помідорів - джерело вітамінів та інших поживних речовин.

Так, огірки - відмінне джерело води, калію, вітаміну K, антиоксидантів, вони підтримують баланс рідини й мають протизапальні властивості.

А помідори багаті на лікопін, вітамін A, клітковину, калій і вітамін C, ще й допомагають захистити серце та знизити ризик онкозахворювань.

Не варто ігнорувати класичний салат із помідорів і огірків - це простий, поживний та смачний варіант здорового перекусу. Міфи про губну користь через аскорбиназу не мають під собою підстав: втрати вітаміну C мінімальні, натомість користь - помітна.