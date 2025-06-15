Чи треба мити курку перед запіканням: помилка, яку роблять майже всі

Смажена, запечена, відварена – курка смакує майже кожному. Проте, перш ніж відправити її до духовки чи на сковорідку, більшість із нас робить одну поширену помилку, яка, на перший погляд, здається логічною та навіть гігієнічною.

Чи треба мити курку перед запіканням - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Чому миття курки - це погана ідея?

Основна причина, через яку люди миють сиру курку, полягає у бажанні змити бактерії або забруднення з поверхні м'яса. Однак, на жаль, цей метод не лише не ефективний, а й створює додаткові ризики.

Більшість бактерій, що викликають харчові отруєння, такі як сальмонела та кампілобактер, знаходяться всередині м'яса, а не лише на його поверхні. Вони глибоко вкорінюються в пори та волокна. Поверхневе миття проточною водою їх не знищить.

Натомість, струмені води з-під крана розбризкують краплі, що містять ці бактерії, на раковину, стільницю, посуд, рушники та інші поверхні на кухні. Цей феномен називається перехресним забрудненням.

Бактерії, що розлетілися, можуть потім потрапити на готові до вживання продукти (салати, хліб) або на посуд, яким ви їсте, навіть якщо ви ретельно миєте руки після контакту з куркою. Навіть мікроскопічні краплі води, невидимі для ока, можуть стати рознощиками небезпечних мікроорганізмів.

Єдиний ефективний спосіб знищити бактерії, що містяться в курячому м'ясі - це термічна обробка. При правильному запіканні, смаженні або варінні курятини до рекомендованої внутрішньої температури (зазвичай 74°C або 165°F), всі небезпечні бактерії гарантовано гинуть. Вода, навіть дуже гаряча, не досягне такої температури і не проникне достатньо глибоко, щоб знищити всі патогени.

Що робити замість миття?

Отже, якщо мити курку не можна, як же бути? Ось правильні кроки для безпечного поводження з сирим курячим м'ясом:

Розпакування

Акуратно розпакуйте курку безпосередньо над раковиною або на чистій, легко миється поверхні (наприклад, обробній дошці, яку потім можна буде добре вимити).

Просушування

Замість миття, краще акуратно просушіть курку паперовими рушниками. Це допоможе уникнути розбризкування і забезпечить кращу золотисту скоринку при запіканні або смаженні. Викиньте використані рушники негайно.

Негайна підготовка

Одразу після просушування перекладайте курку в посуд для маринування або на деко для запікання.

Ретельне миття рук

Після будь-якого контакту з сирою куркою - навіть якщо ви просто до неї торкнулися - негайно і дуже ретельно вимийте руки теплою водою з милом протягом щонайменше 20 секунд. Це найважливіший крок.

Дезінфекція поверхонь

Всі поверхні, які контактували з сирим м'ясом (раковина, стільниця, обробна дошка, ніж, посуд), необхідно негайно вимити гарячою водою з милом, а потім, за можливості, дезінфікувати. Використовуйте окрему обробну дошку та ножі для сирого м'яса та окремі для готових продуктів.

Температурний режим

Готуйте курку до повної готовності. Перевіряйте внутрішню температуру м'яса за допомогою кухонного термометра. Сік, що виділяється при проколюванні найтовщої частини м'яса, повинен бути прозорим, без рожевих домішок.



