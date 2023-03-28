Чи треба біженцям подавати податкову декларацію: в Раді дали відповідь

Податкові декларації мають подавати лише резиденти України. З огляду на це, українські біженці мають подавати декларації, при цьому їх звільнили від необхідності сплати податків за допомогу від іноземної держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева .

Він пояснив, що статус резидента визначається за критеріями, які застосовуються каскадно.

"Першим критерієм є місце проживання особи, потім місце постійного проживання, центр життєвих інтересів, проживання в Україні протягом 183 днів і лише в останню чергу (якщо попередні критерії визначити неможливо) - громадянство", - підкреслив Гетманцев.

З огляду на це, нардеп зауважив, що громадянин не повинен подавати декларацію, якщо за попередніми критеріями він не є податковим резидентом України.

При цьому він зауважив, що українських біженців раніше звільнили від оподаткування виплат від іноземних держав. Проте це не означає, що резиденти України, які отримують іноземні доходи, що не оподатковуються, звільняються від обов’язку подання декларації.

Як повідомлялося раніше, українці повинні подати декларацію про доходи для оформлення субсидії. Якщо у ній будуть помилки, то субсидію можуть не дати.

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