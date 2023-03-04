Субсидію можуть не дати. ПФУ нагадав, чим загрожують помилки в деклараціях

Для призначення житлової субсидії крім заяви та документів, що посвідчують особу, треба обов’язково подати декларацію про доходи. У разі допущення помилки в ній уповноважений орган має сповістити заявника про помилку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду.

Як можуть повідомити заявнику про помилку в декларації

Як пояснили у ПФУ, уповноважений орган самостійно обирає форму такого повідомлення.

Зокрема, це може бути: особиста бесіда, поштовий зв’язок, смс-повідомлення, лист на електронну пошту, повідомлення через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або через портал "Дія".

Як виправити помилку в декларації

Для виправлення помилки громадянин може подати нову декларацію (якщо дані потребують зміни чи уточнення) або ж доповнити попередню (якщо при заповненні документа обов’язкове поле було пропущене).

При цьому подавати виправлену декларацію людина може в будь-який зручний для неї спосіб.

Скільки відводиться часу

У ПФУ звертають увагу, що помилку у декларації можна виправити протягом 30 календарних днів з дати подання документів.

Водночас 30-денний термін для виправлення помилки може бути продовжено на час хвороби заявника. При цьому факт хвороби має бути підтверджено документально.

У призначенні субсидії можуть відмовити

Якщо ж протягом визначеного строку помилки у декларації (чи заяві) виправлено не було, у призначенні житлової субсидії буде відмовлено.

Про це заявника повідомляють протягом трьох календарних днів з дня прийняття такого рішення.

При цьому заявник про прийняте рішення інформується з врученням відповідного паперового повідомлення під особистий підпис із зазначенням причин відмови і порядку оскарження прийнятого рішення, або через вебпортал електронних послуг ПФУ, або "Дію".

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи можна отримати субсидію у разі заборгованості за комуналку.

Додамо, раніше Мінсоцполітики пояснило, в яких випадках неможливо отримати субсидію.

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