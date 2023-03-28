Нужно ли беженцам подавать налоговую декларацию: в Раде ответили

Налоговые декларации должны подавать только резиденты Украины. В связи с этим украинские беженцы должны подавать декларации, при этом их освободили от необходимости уплаты налогов за помощь от иностранного государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данилу Гетманцеву .

Он пояснил, что статус резидента определяется по критериям, которые применяются каскадно.

"Первым критерием является место проживания лица, затем место постоянного проживания, центр жизненных интересов, проживание в Украине в течение 183 дней и только в последнюю очередь (если предыдущие критерии определить невозможно) - гражданство", - подчеркнул Гетманцев.

Учитывая это, нардеп отметил, что гражданин не должен подавать декларацию, если по предварительным критериям он не является налоговым резидентом Украины.

При этом он отметил, что украинских беженцев ранее освободили от налогообложения выплат от иностранных государств. Однако это не означает, что резиденты Украины, которые получают иностранные доходы, которые не облагаются налогом, освобождаются от обязанности подачи декларации.

Как сообщалось ранее, украинцы должны предоставить декларацию о доходах для оформления субсидии. Если в ней будут ошибки, то субсидию могут не дать.

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