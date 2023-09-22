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Чи становлять поточні військові навчання в Білорусі загрозу для України: відповідь прикордонників

П'ятниця 22 вересня 2023 18:53
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Чи становлять поточні військові навчання в Білорусі загрозу для України: відповідь прикордонників Фото: у ДПСУ пояснили, чи загрожують Україні військові навчання в Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Військові навчання у Білорусі, активна фаза яких стартує вже скоро, не несуть значної загрози Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Державної прикордонної служби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Ми спостерігаємо за тим, що найближчими днями на території Білорусі має відбутися активна фаза навчань, але, за нашою інформацією, це виключно підрозділи армії Білорусі братимуть участь на полігонах, які віддалені від кордону з Україною. Можу відзначити, що значної загрози це Україні не несе", - заявив Демченко.

За його словами, прикордонники продовжують уважно стежити за тим, що відбувається на території Білорусі. Він уточнив, що Росія зараз не має достатньої кількості сил на території РБ, щоб створити реальну загрозу повторного вторгнення з півночі або навіть для провокацій.

Що передувало

Нагадаємо, ще вчора, 21 вересня, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв розповів про військові навчання в Білорусі. Він наголошував, що загрози немає, але є певна небезпека.

Тому, за словами Наєва, українські військові на півночі посилюють пильність та готуються до реагування.

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