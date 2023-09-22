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Представляют ли текущие военные учения в Беларуси угрозу для Украины: ответ пограничников

Пятница 22 сентября 2023 18:53
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Представляют ли текущие военные учения в Беларуси угрозу для Украины: ответ пограничников Фото: в ГПСУ объяснили, несут ли угрозу Украине военные учения в Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Военные учения в Беларуси, активная фаза которых стартует уже скоро, не несут значительной угрозы Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Мы наблюдаем за тем, что в ближайшие дни на территории Беларуси должна состояться активная фаза учений, но по нашей информации это исключительно подразделения армии Беларуси будут участвовать на полигонах, которые отдалены от границы с Украиной. Могу отметить, что значительной угрозы это Украине не несет", - заявил Демченко.

По его словам, пограничники продолжают внимательно следить за тем, что происходит на территории Беларуси. Он уточнил, что у России сейчас нет достаточного количества сил на территории РБ, чтобы создать реальную угрозу повторного вторжения с севера или даже для провокаций.

Что предшествовало

Напомним, еще вчера, 21 сентября, командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев рассказал о военных учениях в Беларуси. Он отмечал, что угрозы нет, но есть определенная опасность.

Поэтому, по словам Наева, украинские военные на севере усиливают бдительность и готовятся к реагированию.

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