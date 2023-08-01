Чи стане Україна членом НАТО невдовзі після перемоги у війні: відповідь МЗС Фінляндії

У Міністерстві закордонних справ Фінляндій сподіваються, що Україна стане членом НАТО після закінчення війни з Росією.

Про це міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

"Ми сподіваємось, що це (вступ України до НАТО після війни - ред.) буде можливо. І ви маєте знати, що Фінляндія, тепер, коли ми стали членами НАТО, звичайно, має дуже відмінну від України історію, але також має довгий кордон з Росією, ми тут з вами по один бік", - сказала Валтонен.

Вона запевнила, що Фінляндія допомагатиме Україні на всіх фронтах. І не тільки у військовому плані, двосторонньо і через всі міжнародні організації, а також "у побудові демократії та функціонуючого громадянськього суспільства, щоб всі люди могли бути залучені".

"І ми готові поділитися досвідом у тому, що у Фінляндії дуже добре вдається, наприклад, у сфері освіти. У нас є гарні плани щодо допомоги вам у післявоєнній відбудові", - додала глава МЗС Фінляндії.

Вступ України до НАТО

Україна попри очікування не отримала прямого запрошення до НАТО від союзників на саміті у Вільнюсі. Як пояснив генсек НАТО Єнс Столтенберг, Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться всі союзники та будуть виконані умови" . Однак у декларації не прописано умов, які мають бути виконані.

Перед самітом НАТО президент Володимир Зеленський розкритикував Альянс за нерішучість щодо України. Він заявив, що "безпрецедентно та абсурдно", коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України.

Однак потім Зеленський повідомив, що розуміє: Україна не зможе стати членом Альянсу доти, доки на її території триває війна з Росією.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден також не бачить можливості вступу України до НАТО доти, доки не закінчиться війна.