Чи стане Абрамович посередником між Києвом і Москвою: що каже Зеленський

У відповідь на запитання про можливе посередництво Абрамовича Зеленський зазначив, що у Путіна "вже є власні рішення в голові".

За словами президента України, коли Абрамович приїжджав до Києва, з ним відбувся "дуже конкретний і змістовний діалог". І, найімовірніше, російський олігарх "на 100%" зрозумів позицію Зеленського.

Абрамович після зустрічі пообіцяв, що поїде до Москви й передасть зворотний зв’язок Кремлю.

"Він може бути такою людиною, але це залежить від Путіна, бо кожна країна має сама вирішувати, хто представлятиме її на технічному рівні або на рівні радників з питань національної безпеки", - уточнив глава української держави.

Візит Абрамовича

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін, реагуючи на лист президента України Володимира Зеленського, розповів, що Україна "запросила на переговори до Києва представника російських бізнес-кіл".

Пізніше стало відомо, що йшлося про російського олігарха Романа Абрамовича.