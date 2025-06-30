Чи скасовують поїзди до Сум? "Укрзалізниця" роз’яснила ситуацію

Чутки про скасування потягів до Сум наразі не підтверджуються. "Укрзалізниця" просить пасажирів стежити за оновленнями лише через офіційні джерела.
Про це в коментарі для РБК-Україна розповіли в "Укрзалізниці".
Після 20 червня користувачі соцмереж помітили, що на сайті "Укрзалізниці" неможливо було придбати квитки на потяги з Сум пізніше 6 липня. Це викликало хвилю припущень про можливу заборону руху поїздів до Сумської області через безпекову ситуацію.
У компанії підтвердили, що на сьогодні курсування поїздів у Сумській області не змінювалося. Проте продаж квитків наразі дійсно відкривають лише за 10 діб до відправлення, а не за 20, як передбачено стандартними правилами.
Таке обмеження пояснюють безпековими міркуваннями та рішеннями, які ухвалюють спільно з органами державної влади, зокрема військовими адміністраціями. У разі зміни маршруту або скасування рейсів компанія обіцяє оперативно інформувати пасажирів через офіційні ресурси.
Зазвичай продаж квитків у "Укрзалізниці" стартує за 20 діб до поїздки. Але через можливі зміни графіка чи безпекові коригування, іноді продаж може відкриватися пізніше або тимчасово призупинятись
За даними з розкладу, з міста продовжують курсувати потяги далекого сполучення:
Розклад руху пасажирських поїздів на станції Суми (скриншот із сайту "Укрзалізниці")
Нагадаємо, для жителів прикордонних громад Сумщини запровадили безкоштовний евакуаційний потяг до Ужгорода через постійні обстріли. Рейс №45 "Суми - Ужгород" курсуватиме щотижня, зупиняючись на ключових станціях. Запис на потяг здійснюють у транзитному центрі або через соцзахист. Наступні відправлення - 8, 14, 22 і 28 липня.
Також РБК-Україна розповідало, як працює система продажу квитків. В "Укрзалізниці" пояснюють, що на більшість рейсів по Україні продаж відкривається за 20 діб до відправлення о 08:00, а квитки з'являються поступово. Через високий попит квитки часто розкуповують миттєво. Також повідомили, коли відкривається продаж на міжнародні рейси.
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