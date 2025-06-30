Чи скасовують поїзди до Сум? "Укрзалізниця" роз’яснила ситуацію

Після 20 червня користувачі соцмереж помітили, що на сайті "Укрзалізниці" неможливо було придбати квитки на потяги з Сум пізніше 6 липня. Це викликало хвилю припущень про можливу заборону руху поїздів до Сумської області через безпекову ситуацію.

Що кажуть в "Укрзалізниці"

У компанії підтвердили, що на сьогодні курсування поїздів у Сумській області не змінювалося. Проте продаж квитків наразі дійсно відкривають лише за 10 діб до відправлення, а не за 20, як передбачено стандартними правилами.

Таке обмеження пояснюють безпековими міркуваннями та рішеннями, які ухвалюють спільно з органами державної влади, зокрема військовими адміністраціями. У разі зміни маршруту або скасування рейсів компанія обіцяє оперативно інформувати пасажирів через офіційні ресурси.

Зазвичай продаж квитків у "Укрзалізниці" стартує за 20 діб до поїздки. Але через можливі зміни графіка чи безпекові коригування, іноді продаж може відкриватися пізніше або тимчасово призупинятись

Які потяги їздять із Сум

За даними з розкладу, з міста продовжують курсувати потяги далекого сполучення:

№113/114 Харків - Львів;

№779/780 Суми - Київ;

№115/116 Суми - Київ;

№143/144 Суми - Рахів;

№45/46 Харків – Ужгород.



Розклад руху пасажирських поїздів на станції Суми (скриншот із сайту "Укрзалізниці")