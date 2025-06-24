Безкоштовний евакуаційний потяг запускають із Сум до Ужгорода: як виїхати із прикордоння

Жителі прикордонних громад Сумської області зможуть скористатися безкоштовним евакуаційним потягом до Ужгорода. Відповідне рішення ухвалила держава на тлі постійних ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Сумської ОВА Олега Григорова .

"Тим, хто змушений виїжджати з прикордоння через війну, держава надає підтримку і можливість безпечного переїзду", - зазначив Григоров.

Списки охочих формуються у транзитному центрі. Деталі можна дізнатися за телефоном 099 302 52 50 або звернувшись до органів соцзахисту у своїй громаді.

Потяг зупинятиметься на ключових станціях - від Києва до Закарпаття, що дозволяє пасажирам комфортно дістатися безпечніших регіонів.

Ситуація у Сумській області

20 червня російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито не ставив за мету окупацію Сум, але "не виключає" такого сценарію.

Після цього президент Володимир Зеленський повідомив, що провів Ставку Верховного головнокомандувача. За його словами, була заслухана детальна доповідь щодо ситуації на фронті, зокрема в Сумській області та прикордонній зоні.

Аналітики DeepState раніше повідомляли, що росіяни могли зайняти село Локня на Сумщині. Ворог також розширював контроль у прикордонній смузі області.

Втім, станом на 24 червня на Сумському напрямку спостерігається суттєве зменшення бойової активності армії РФ. Як повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, окупанти досі діють у районах Юнаківської та Хотинської громад, але загальна інтенсивність атак помітно знизилася.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.