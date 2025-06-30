Отменяют ли поезда в Сумы? "Укрзализныця" разъяснила ситуацию

После 20 июня пользователи соцсетей заметили, что на сайте "Укрзализныци" невозможно было приобрести билеты на поезда из Сум позже 6 июля. Это вызвало волну предположений о возможном запрете движения поездов в Сумскую область из-за ситуации с безопасностью.

Что говорят в "Укрзализныце"

В компании подтвердили, что на сегодня курсирование поездов в Сумской области не менялось. Однако продажу билетов пока действительно открывают только за 10 суток до отправления, а не за 20, как предусмотрено стандартными правилами.

Такое ограничение объясняют соображениями безопасности и решениями, которые принимают совместно с органами государственной власти, в частности военными администрациями. В случае изменения маршрута или отмены рейсов компания обещает оперативно информировать пассажиров через официальные ресурсы.

Обычно продажа билетов в "Укрзализныце" стартует за 20 суток до поездки. Но из-за возможных изменений графика или корректировки безопасности, иногда продажа может открываться позже или временно приостанавливаться

Какие поезда ездят из Сум

По данным из расписания, из города продолжают курсировать поезда дальнего следования:

№113/114 Харьков - Львов;

№779/780 Сумы - Киев;

№115/116 Сумы - Киев;

№143/144 Сумы - Рахов;

№45/46 Харьков - Ужгород.



Расписание движения пассажирских поездов на станции Сумы (скриншот с сайта "Укрзализныци")