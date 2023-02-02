Чи розпочне РФ масований наступ з Білорусі найближчими тижнями: відповідь ГУР

"Станом на сьогоднішній день ударних груп, що склалися, немає. Немає загрози залучення Білорусі до повномасштабного вторгнення на стороні Росії проти України, але це також, безумовно, ризики, які ми повинні враховувати", - заявив він.

Як повідомлялося, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війська Росії можуть розпочати наступ на сході та півдні до річниці вторгнення в Україну.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що військові РФ готуються до великого реваншу, щобільше – вони його вже можливо починають, проте Збройні сили України готові їх зупинити.

Хоча в НАТО не вбачають жодних ознак того, що глава Кремля Володимир Путін змінив свої цілі щодо війни проти України. Навпаки, спостерігається підготовка Росії до наступу.