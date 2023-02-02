Начнет ли РФ массированное наступление с Беларуси в ближайшие недели: ответ ГУР

"По состоянию на сегодняшний день сложившихся ударных групп нет. Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению на стороне России против Украины, но это также, безусловно, риски, которые мы должны учитывать", - заявил он.

Как сообщалось, министр обороны Алексей Резников заявил, войска России могут начать наступление на востоке и юге к годовщине вторжения в Украину.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные РФ готовятся к большому реваншу, более того - они его уже возможно начинают, однако Вооруженные силы Украины готовы их остановить.

Хотя в НАТО не видят никаких признаков того, что глава Кремля Владимир Путин изменил свои цели по поводу войны против Украины. Напротив, наблюдается подготовка России к новому наступлению.