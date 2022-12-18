Чи розпочали військові операцію зі звільнення Криму: відповідь Зеленського

Поки що операція зі звільнення Криму від російських окупантів не почалась. Водночас готовність та бажання відвоювати півострів вже зародились в думках українців, що також є важливо.

"Сама операція ще не почалась. Коли вона почнеться, ви це точно почуєте. Я вважаю, що відвоювання Криму почалось в головах людей і це дуже важливо. В нашому внутрішньому бажанні, в єдності відношення до цього. Не просто на словах Крим це Україна. Треба бути готовими і йти. Ніхто просто так Крим не віддасть. Відвоювання завжди починається з суспільства: з бажання і готовності. Я вважаю, що початок є", - заявив президент.

Відповідаючи на питання, чи матиме змогу президент провести свою відпустку в Криму влітку 2023 року, Зеленський відповів: "Влітку непоганий варіант, там гарна погода".