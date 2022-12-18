Начали ли военные операцию по освобождению Крыма: ответ Зеленского
Пока операция по освобождению Крыма от российских оккупантов не началась. В то же время готовность и желание отвоевать полуостров уже зародились в мыслях украинцев, что также важно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского в интервью французским телеканалам TF1 и LCI.
"Сама операция еще не началась. Когда она начнется, вы это точно услышите. Я считаю, что отвоевание Крыма началось в головах людей и это очень важно. В нашем внутреннем желании, в единстве отношения к этому. Не просто на словах Крым это Украина. Надо быть готовыми и идти. Никто просто так Крым не отдаст. Отвоевание всегда начинается с общества: с желания и готовности. Я считаю, что начало есть", - заявил президент.
Отвечая на вопрос, сможет ли президент провести свой отпуск в Крыму летом 2023 года, Зеленский ответил: "Летом неплохой вариант, там хорошая погода".
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам командующего ОК "Юг", генерал-майор Андрея Ковальчука, возможно, наши военные возможно освободят всю территорию Украины уже в следующем году.
Между тем, Штаты также верят в то, что нашим воинам удастся вернуть Крым, однако наступление на полуостров может создать угрозу применения ядерного оружия со стороны России.
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