Чи розглядають США захоплення ядерних арсеналів Ірану: Трамп поставив крапку в чутках

Трампа попросили прокоментувати чутки про те, що США розглядають операцію з вилучення високозбагаченого урану з підземного об'єкта в Ісфахані.

"Ми не ухвалили жодного рішення з цього приводу. Ми навіть близько до цього не підійшли", - сказав він.

Окремо американський лідер заявив, що він "незадоволений", тим, що 56-річний Моджтаба Хаменеї став новим верховним лідером Ірану. Однак президент не повторив свої погрози ліквідувати будь-якого наступника Алі Хаменеї.

Американський лідер відмовився розкривати свої плани на Моджтабу Хаменеї.