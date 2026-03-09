Рассматривают ли США захват ядерных арсеналов Ирана: Трамп поставил точку в слухах

Трампа попросили прокомментировать слухи о том, что США рассматривают операцию по изъятию высокообогащенного урана из подземного объекта в Исфахане.

"Мы не приняли никакого решения по этому поводу. Мы даже близко к этому не подошли", - сказал он.

Отдельно американский лидер заявил, что он "недоволен", тем, что 56-летний Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана. Однако президент не повторил свои угрозы ликвидировать любого преемника Али Хаменеи.

Американский лидер отказался раскрывать свои планы на Моджтабу Хаменеи.