Война в Украине

Рассматривают ли США захват ядерных арсеналов Ирана: Трамп поставил точку в слухах

21:19 09.03.2026 Пн
2 мин
СМИ писали о том, что спецназ США и Израиля может изъять обогащенный уран Ирана
aimg Иван Носальский
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

США не принимали никакого решения в вопросе возможной отправки спецназа для захвата ядерных арсеналов Ирана.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью New York Post.

Читайте также: Трамп не исключил вторжения войск США в Иран

Трампа попросили прокомментировать слухи о том, что США рассматривают операцию по изъятию высокообогащенного урана из подземного объекта в Исфахане.

"Мы не приняли никакого решения по этому поводу. Мы даже близко к этому не подошли", - сказал он.

Отдельно американский лидер заявил, что он "недоволен", тем, что 56-летний Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана. Однако президент не повторил свои угрозы ликвидировать любого преемника Али Хаменеи.

Американский лидер отказался раскрывать свои планы на Моджтабу Хаменеи.

Слухи об американо-израильской операции

Ранее Axios писало о том, что администрация Дональда Трампа вместе с Израилем рассматривает возможность привлечения спецназовцев для захвата или нейтрализации около 450 кг иранского урана, обогащенного до 60%.

Ключевой план якобы предусматривает либо физический вывоз ядерного топлива из страны, либо его разбавление непосредственно на месте с участием экспертов МАГАТЕ.

Реализация такой миссии возможна только при предварительном подавлении иранской системы обороны, поскольку она требует длительного присутствия иностранного контингента на суверенной территории страны.

