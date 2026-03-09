ua en ru
Чи розглядають США захоплення ядерних арсеналів Ірану: Трамп поставив крапку в чутках

21:19 09.03.2026 Пн
2 хв
ЗМІ писали про те, що спецназ США та Ізраїлю може вилучити збагачений уран Ірану
aimg Іван Носальський
Чи розглядають США захоплення ядерних арсеналів Ірану: Трамп поставив крапку в чутках Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

США не ухвалювали жодного рішення в питанні можливої відправки спецназу для захоплення ядерних арсеналів Ірану.

Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю New York Post.

Читайте також: Трамп не виключив вторгнення військ США в Іран

Трампа попросили прокоментувати чутки про те, що США розглядають операцію з вилучення високозбагаченого урану з підземного об'єкта в Ісфахані.

"Ми не ухвалили жодного рішення з цього приводу. Ми навіть близько до цього не підійшли", - сказав він.

Окремо американський лідер заявив, що він "незадоволений", тим, що 56-річний Моджтаба Хаменеї став новим верховним лідером Ірану. Однак президент не повторив свої погрози ліквідувати будь-якого наступника Алі Хаменеї.

Американський лідер відмовився розкривати свої плани на Моджтабу Хаменеї.

Чутки про американсько-ізраїльську операцію

Раніше Axios писало про те, що адміністрація Дональда Трампа разом з Ізраїлем розглядає можливість залучення спецпризначенців для захоплення або нейтралізації близько 450 кг іранського урану, збагаченого до 60%.

Ключовий план нібито передбачає або фізичне вивезення ядерного палива з країни, або його розведення безпосередньо на місці за участю експертів МАГАТЕ.

Реалізація такої місії можлива тільки за умови попереднього придушення іранської системи оборони, оскільки вона вимагає тривалої присутності іноземного контингенту на суверенній території країни.

