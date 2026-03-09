ua en ru
Пн, 09 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Рассматривают ли США захват ядерных арсеналов Ирана: Трамп поставил точку в слухах

21:19 09.03.2026 Пн
2 мин
СМИ писали о том, что спецназ США и Израиля может изъять обогащенный уран Ирана
aimg Иван Носальский
Рассматривают ли США захват ядерных арсеналов Ирана: Трамп поставил точку в слухах Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

США не принимали никакого решения в вопросе возможной отправки спецназа для захвата ядерных арсеналов Ирана.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью New York Post.

Читайте также: Трамп не исключил вторжения войск США в Иран

Трампа попросили прокомментировать слухи о том, что США рассматривают операцию по изъятию высокообогащенного урана из подземного объекта в Исфахане.

"Мы не приняли никакого решения по этому поводу. Мы даже близко к этому не подошли", - сказал он.

Отдельно американский лидер заявил, что он "недоволен", тем, что 56-летний Моджтаба Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана. Однако президент не повторил свои угрозы ликвидировать любого преемника Али Хаменеи.

Американский лидер отказался раскрывать свои планы на Моджтабу Хаменеи.

Слухи об американо-израильской операции

Ранее Axios писало о том, что администрация Дональда Трампа вместе с Израилем рассматривает возможность привлечения спецназовцев для захвата или нейтрализации около 450 кг иранского урана, обогащенного до 60%.

Ключевой план якобы предусматривает либо физический вывоз ядерного топлива из страны, либо его разбавление непосредственно на месте с участием экспертов МАГАТЕ.

Реализация такой миссии возможна только при предварительном подавлении иранской системы обороны, поскольку она требует длительного присутствия иностранного контингента на суверенной территории страны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Дональд Трамп Ядерное оружие
Новости
Рост цен на горючее: Кабмин готовит помощь украинцам, но не всем
Рост цен на горючее: Кабмин готовит помощь украинцам, но не всем
Аналитика
Прыжок в политику? Готовится ли Залужный к выборам и что у него с Зеленским
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Прыжок в политику? Готовится ли Залужный к выборам и что у него с Зеленским