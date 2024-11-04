Чи робитиме обраний президент США кроки щодо України відразу після виборів: думки експертів

Глава "Інституту Американістики", аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов наголошує, що Україні треба працювати з обома партіями, в обох палатах Конгресу США та готуватися до будь-яких сценаріїв. Це стосується як президентських, так і виборів до Конгресу.

"Чи варто чекати на рішення від обраного президента одразу після 5 листопада? Я гадаю, суттєвих рішень у класичному розумінні не буде", - сказав аналітик.

Він вважає, що будуть якісь натяки на адресу України та можливість під час транзиту влади підготуватися до нових сценаріїв.

"Що стосується заяв Трампа "завершити війну" до вступу на посаду, мені здається, якісь неформальні кроки можуть бути. Але реалістичність цього плану зараз важко оцінити", - зазначив Фарапонов.

На думку експерта Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександра Краєва, реально результат американських виборів Україна почне відчувати після інавгурації 20 січня.

"Ми бачимо основний ухил нашої дипломатії на те, що поки Байден все ще матиме мандат, але при цьому не буде зв'язаний електорально чи політично, щоб у цей період встигнути інтенсифікувати нашу підтримку, питання вступу до НАТО та далекобійне озброєння. Щоб за 76 днів між 5 листопада та 20 січня встигнути так багато, як дозволять обставини. А з новим президентським апаратом ми почнемо працювати, можливо, з кінця грудня", - припустив експерт.