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Гарріс обходить Трампа у чотирьох "хитких" штатах, - соцопитування

Пенсильванія, Неділя 03 листопада 2024 16:12
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Гарріс обходить Трампа у чотирьох "хитких" штатах, - соцопитування Фото: Камала Гарріс і Дональд Трамп (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кандидат в президенти США Камала Гарріс випереджає свого опонента Дональда Трампа за рівнем підтримки у так званих "хитких" штатах. Вона має перевагу у чотирьох з семи штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування Times/YouGov.

Опитування проводилося з 25 по 31 жовтня 2024 року у семи "хитких" штатах - Аризоні, Джорджії, Мічигані, Неваді, Північній Кароліні, Пенсільванії та Вісконсині.

Опитування показують, що серед виборців віцепрезидент Камала Гарріс лідирує з невеликим відривом у Вісконсині (49% проти 45%), Пенсильванії (49% проти 46%), Мічигані (48% проти 45%) та Неваді (48% проти 47%).

Трамп ледве лідирує в Північній Кароліні (49% проти 48% Гарріс) і Джорджії (48% проти 47%).

В Аризоні обоє кандидатів мають однаковий рівень підтримки - 48%.

У порівнянні з початком вересня підтримка Гарріс зросла на три відсоткові пункти в Аризоні. В інших "хитких" штатах частка тих, хто голосуватиме за Гарріс чи Трампа, зросла на один пункт або не змінилася зовсім.

За даними опитування, Гарріс лідирує серед жінок, а Трамп - серед чоловіків.

"Якщо лідерство в цих штатах збережеться, а решта штатів проголосують так само, як у 2020 році, то Камала Гарріс з невеликим відривом виграє голосування на виборах", - зазначають аналітики.

Що таке "хиткі" штати і вони чому важливі під час голосування - у матеріалі РБК-Україна.

Вибори президента США

Нагадаємо, наступного тижня, 5 листопада, відбудуться вибори президента США. Боротьба точиться між республіканцем Дональдом Трампом та демократкою Камалою Гарріс.

У кількох штатах вже привели у готовність нацгвардію через можливі заворушення на виборах. Напередодні у цих штатах підпалили урни для голосування, згоріли сотні бюлетенів.

Чому вибори президента США важливі для України - дізнайтеся у нашому матеріалі.

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