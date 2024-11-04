Будет ли избранный президент США предпринимать шаги по Украине сразу после выборов: мнения экспертов

Глава "Института Американистики", аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов отмечает, что Украине нужно работать с обеими партиями, в обеих палатах Конгресса США и готовиться к любым сценариям. Это касается как президентских, так и выборов в Конгресс.

"Стоит ли ждать решения от избранного президента сразу после 5 ноября? Я думаю, существенных решений в классическом понимании не будет", - сказал аналитик.

Он считает, что будут какие-то намеки в адрес Украины и возможность во время транзита власти подготовиться к новым сценариям.

"Что касается заявлений Трампа "завершить войну" до вступления в должность, мне кажется, какие-то неформальные шаги могут быть. Но реалистичность этого плана сейчас затрудняется оценить", - отметил Фарапонов.

По мнению эксперта Совета внешней политики "Украинская Призма" Александра Краева, реально результат американских выборов Украина станет ощущать после инаугурации 20 января.

"Мы видим основной уклон нашей дипломатии на то, что пока у Байдена все еще будет мандат, но при этом не будет связан электорально или политически, чтобы в этот период успеть интенсифицировать нашу поддержку, вопросы вступления в НАТО и дальнобойное вооружение. Чтобы за 76 дней между 5 ноября и 20 января успеть так много, как позволят обстоятельства.